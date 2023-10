To czas kolejnych zmian w życiu Joanny Krupy. Choć wiele osób myślało, że odnalazła "tego jedynego" i tworzy udaną relację z Douglasem Nunesem, zdążyli ogłosić, że biorą rozwód. Teraz jednak okazuje się, że razem przyjechali do Polski. Dali sobie drugą szansę?

Joanna Krupa i Douglas Nunes jednak razem?

Ku zaskoczeniu wielu fanów, Joanna Krupa na początku 2023 roku poinformowała, że z mężem przechodzą kryzys. W mediach momentalnie pojawiły się możliwe przyczyny ich kłopotów w małżeństwie. Oni postanowili ich nie komentować, jednak w marcu wydali oświadczenie i przekazali wieści o separacji. Portal TMZ ustalił, że Douglas Nunes po 5 latach małżeństwa wniósł o rozwód do sądu w Los Angeles.

- Razem z mężem podjęliśmy decyzję o separacji. Mamy umowę, która jest naszą sprawą i chcemy iść dalej jako przyjaciele oraz nadal tworzyć rodzinę dla naszej córki, która jest dla nas najważniejsza. Przez wzgląd na moją rodzinę, nie będę tego więcej komentować. Chcę tylko powiedzieć, że oboje jesteśmy zaangażowani w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, tak byśmy dalej mogli być jak najlepszymi rodzicami - napisała modelka w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu.

Wiadomo, że byli partnerzy starają się dotrzymać obietnicy i na zmianę opiekują się córką. W maju gwiazda TVN wzięła pociechę do Polski, a po jej powrocie do Stanów Zjednoczonych Asha-Leigh spędziła kilka dni z tatą w towarzystwie jego krewnych. Teraz Joanna Krupa znów przyjechała do Warszawy i - co ciekawe - towarzyszy jej nie tylko dziecko, ale i Douglas Nunes. Potwierdzeniem tych słów jest jego najnowsze zdjęcie na Instagramie, na którym dodał lokalizację: "Michałowice, Warszawa".

- Kiedy Asia jest na planie "Top Model" Douglas opiekuje się ich córeczką. Jest naprawdę oddanym ojcem i żadna niania nie byłaby w stanie go zastąpić. Joanna jest mu za to bardzo wdzięczna i docenia, że wziął na siebie większość obowiązków rodzicielskich, by mogła spokojnie skupić się na pracy. Wiele osób z produkcji zauważyło, że jest zdecydowanie bardziej pogodna i zrelaksowana niż ostatnio, gdy sama musiała ogarniać małą podczas pobytu w Polsce. Niektórzy mówią wprost, że Asia i Douglas dali sobie drugą szansę - zdradził informator portalu "Shownews".

Czy spróbują naprawić swój związek? Według niektórych jest to możliwe. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno siostra modelki, Marta Krupa, w jednym wywiadów stwierdziła, że jej zdaniem byli partnerzy dojdą do porozumienia.

- Mnie się wydaje, że im się uda. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie. (...) Czasami tak jest, że ludzie potrzebują separacji, żeby od nowa się dotrzeć - mówiła w rozmowie z "Jastrząb Post".

