Joanna Krupa bawi się w wesołym miasteczku z córką i Douglasem Nunesem. Wrócą do siebie?

Pod koniec marca światowe media obiegły niepokojące wieści o tym, że Joanna Krupa i Douglas Nunes są w separacji. Niektórzy, wśród nich m.in. siostra modelki, spekulują jednak, że być może para przechodzi jedynie kryzys i ma szansę na odbudowanie relacji. Teraz Joanna Krupa opublikowała na InstaStories ujęcia, na których widać, jak wspólnie z córką i Douglasem Nunesem spędza czas w wesołym miasteczku. Czy to oznacza ocieplenie relacji modelki i jej męża?

Joanna Krupa spędza czas z Ashą i Douglasem Nunesem

W ostatnich dniach marca do mediów dotarła informacja o tym, że Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się. Co prawda, niektórzy spekulowali o ich małżeńskim kryzysie już od jakiegoś czasu, ale nie kryli zdziwienia, gdy mąż Joanny Krupy złożył pozew rozwodowy. Do całej sprawy odniosła się także sama modelka, pisząc nie o rozwodzie, zaś o "separacji". Tę wersję potwierdziła również siostra gwiazdy "Top Model", Marta.

Zaledwie kilkanaście dni po ogłoszeniu rozstania z mężem, Joanna Krupa zaskoczyła internautów opublikowanymi przez nią ujęciami z wesołego miasteczka, na których widać, jak gwiazda spędza czas z mężem i córką. Na filmach i zdjęciach dodanych przez Joannę Krupę na InstaStories widać, jak Douglas Nunes spędza czas z Ashą na karuzeli, a także prowadzi dziecięcy wózek.

Instagram @joannakrupa

Wygląda na to, że para postanowiła wziąć sobie do serca ustalenia dotyczące tego, że dobro dziecka jest dla Joanny Krupy i Douglasa Nunesa najważniejsze. Ostatnio fani martwili się o córkę Joanny Krupy, Ashę, komentując, że to ona najbardziej przeżyje rozstanie rodziców. Z drugiej strony jednak, osoby z otoczenia Joanny Krupy, między innymi jej siostra, Marta, wyrażali nadzieję na to, że para się pogodzi i odbuduje związek. Wspólny czas w wesołym miasteczku może na to wskazywać!

Instagram @joannakrupa

Joanna Krupa tuż po ogłoszeniu rozstania z Douglasem Nunesem podkreśliła, że dobro dziecka jest dla pary najważniejsze i dlatego zwaśnieni małżonkowie chcą zachować przyjacielskie relacje.

- Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód - napisała Joanna Krupa w oświadczeniu.

Instagram @joannakrupa

Myślicie, że wspólny czas Joanny Krupy i Douglasa Nunesa z córką to właśnie próba podtrzymania przyjacielskich relacji, o których pisze modelka? A może zwiastuje to jednak koniec kryzysu w ich małżeństwie?

