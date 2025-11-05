Z okazji 10-lecia redakcji Party.pl, rozmawialiśmy z Dodą na temat jej 20-letniej kariery i tego, jak zmieniło się jej podejście do show-biznesu na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Dlaczego dziś tak rzadko bierze udział w imprezach branżowych?

Doda o imprezach z gwiazdami

Doda otrzymała tytuł "Gwiazdy Dekady" redakcji Party.pl. W szczerej rozmowie z nami otworzyła się na temat swojej obecności w show-biznesie, relacji z dziennikarzami oraz fanami. Wymownie podsumowała, dlaczego dziś tak rzadko pojawia się na ściankach:

(...) Jest jakaś impreza branżowa, gdzie każdy się do każdego uśmiecha, a tak to wiadomo, że za sekundę już masz tak obrobiony tyłek, że aż Cię uszy pieką. Nie chcę mi się stroić, szykować, żeby tylko pójść, utwierdzić się w przekonaniu, że: ''O, wow, jestem częścią tego fałszywego towarzystwa. Super!'' Naprawdę wolę iść na ''Taniec z Gwiazdami''. Jest super show, fajna atmosfera, świetnie się bawię. Po prostu chodzę tam, gdzie mam dobre emocje. Ja już nic nie muszę, tylko mogę.

Z rozbrajającą szczerością opowiedziała również o tym, co dzieje się wokół niej podczas tych imprez, na których już zdecyduje się pojawić. Wspomniała również o swoich fanach. Dlaczego? Zobaczcie, co nasz najnowszy wywiad.

