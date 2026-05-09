Sylwia Bomba zasłynęła przede wszystkim ze swojego znakomitego humoru w programie TTV "Gogglebox. Przed telewizorem", choć później poszerzyła grono swoich fanów o telewidzów śledzących "Taniec z Gwiazdami", gdzie przeżyła taneczną przygodę z Jackiem Jeschke. Dziś Bomba rozwija też swoją działalność jako influencerka, choć jak się okazuje, nie wszystko widoczne jest w jej mediach społecznościowych.

Sylwia Bomba szczerze o imprezowaniu i eventach

Sylwia Bomba udzieliła wywiadu Simonie Stolickiej w programie "Party u Simony", a tematem rozmowy w pewnym momencie stał się imprezowy styl życia gwiazdy. Czy nazywa się dziś imprezowiczką lub prowadziła zabawowy tryb życia w przeszłości? Dziś stawia sprawę jasno.

Ja w ogóle nigdy nie byłam imprezowiczką i nadal nie jestem. I nie mam takiego poczucia, że coś straciłam. Zwykle jak jesteśmy gdzieś na jakichś eventach albo na jakichś imprezach, to ja z Grzesiem jesteśmy pierwszymi, którzy wychodzą. Zwykle to jest między dwunastą a pierwszą szczerze wyznała Bomba w rozmowie z Party.pl.

W dalszej części rozmowy opisała, że wraz z upływem czasu zmieniła typ tak zwanych imprez, na które uczęszcza. Dziś skupia się na spędzaniu czasu ze znajomymi, kładąc też nacisk na charytatywny charakter spotkań. Wiemy też, dlaczego Sylwia Bomba zrezygnowała z wyjść celebryckich.

Wiesz co, generalnie to jest tak, że te imprezy z wiekiem czasu… Bo ja już zaraz będę poważną panią po czterdziestce, na razie jeszcze z tym chwilę przed, że te imprezy się jednak zmieniają. Kiedyś rzeczywiście były to bardziej takie wyjścia, trochę bardziej na miasto, trochę bardziej eventowo, a teraz są to zdecydowanie takie zamknięte imprezy w gronie znajomych, przyjaciół, często też charytatywne, żeby pomagać. Więc ten sposób imprezowania się trochę zmienia mówiła Sylwia dla Party.pl.

W wideo powyżej Sylwia Bomba poruszyła też delikatny temat picia. Wyznała wprost, jaki ma do tego stosunek.

