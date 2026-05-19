Skolim od kilku lat należy do grona najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce, a jego muzyczna kariera przełożyła się nie tylko na ogromną rozpoznawalność, ale także imponujące zarobki. W jednym z wywiadów wokalista został zapytany o to, jak sukces finansowy wpłynął na jego życie. Artysta otwarcie odniósł się do tematu pieniędzy i popularności, zdradzając swoje podejście do zdobytego majątku.

Skolim o wpływie pieniędzy na swoje życie

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia na polskiej scenie muzyki tanecznej. Wokalista zdobył ogromną popularność dzięki hitowi "Wyglądasz idealnie", który stał się internetowym fenomenem i zapewnił mu status "króla latino". Artysta łączy rytmy disco polo z latynoskim brzmieniem i regularnie wypuszcza kolejne utwory, które trafiają na listy najchętniej słuchanych piosenek w Polsce.

Poza muzyką Skolim rozwija także karierę aktorską. Widzowie mogą kojarzyć go między innymi z serialu "Barwy szczęścia", gdzie od kilku lat wciela się w postać Patryka, ale pojawiał się również w innych popularnych produkcjach telewizyjnych. Ostatnio ujawnił nawet, czy możemy spodziewać się jego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami".

Artysta może pochwalić się dziś ogromną popularnością, milionami odsłon swoich hitów oraz wiernym gronem fanów, co przełożyło się także na duży sukces finansowy. Ostatnio przed naszą kamerą Skolim zdradził, czy pieniądze i rozpoznawalność wpłynęły na niego jako człowieka.

Myślę, że zmieniły mnie. Zmieniły mnie na lepsze, mogę sobie na więcej pozwolić, jest mi łatwiej w życiu. Czuję pewnego rodzaju wolność. (...) Myślę, że zdecydowanie komfort finansowy to jest bezpieczeństwo i to jest pewnego rozwoju taka swoboda w życiu wyznał.

