Joanna Krupa co roku zabiera córkę na sześć tygodni do Polski. W tym czasie pracuje na planie "Top Model" i mieszka z Ashą pod Warszawą. Niespełna 5-letnia Asha Leigh uwielbia spędzać czas z mamą w Polsce:

Tutaj jest taka bardziej independent (samodzielna - przyp. red.)

Modelka opowiedziała, jak wygląda jej codzienność z córeczką w Polsce.

Joanna Krupa o samodzielności córki w Polsce

Po rozstaniu z Douglasem Nunesem dzieli się opieką nad 5-letnią córką. Mimo, że marzy jej się by wrócić do Polski, nie może zabrać tutaj dziewczynki na stałe. Joanna Krupa nie ukrywa, że chciałaby tego dla siebie i córki. Asha Leigh przyjeżdża z nią jednak co roku, kiedy modelka pracuje nad kolejnymi edycjami "Top Model". Joanna Krupa w rozmowie z Party.pl, przyznała, że Asha uwielbia spędzać czas w Polsce i doskonalić swoją mowę:

Tutaj jest taka bardziej independent (samodzielna - przyp. red.), sama idzie do sklepu, sama płaci i po polsku wszędzie. W Stanach musisz mieć auto, żeby gdzieś iść, a tutaj gdzie mieszkamy za Warszawą to na piechotkę wszędzie i bardziej się zrobiła taka dorosła przez te sześć tygodni, co tutaj byliśmy - powiedziała Joanna Krupa.

