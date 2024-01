Telewizja Polska wydała oświadczenie na temat zarobków Joanny Kurskiej. TVP postanowiło być transparentne w sprawie jej dochodów:

Reklama

chcąc ochronić Panią Joannę Kurską przed negatywnymi komentarzami formułowanymi na podstawie nieprecyzyjnych informacji, decydujemy się na podanie do informacji publicznej konkretnych danych - czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie TVP w sprawie zarobków Joanny Kurskiej

Onet wyliczył, że Joanna Kurska w TVP miała zarabiać 117 tysięcy miesięcznie, co za cały 13 miesięcy pracy w telewizji miało wynieść aż 1 mln 532 tys. zł. Joanna Kurska wydała oświadczenie na temat swoich zarobków, zdenerwowana tym, co stało się tematem debaty w mediach i zaprzeczyła podanym kwotom, sama przedstawiając swoje dochody. Okazuje się jednak, że to nie koniec zamieszania. Właśnie w sieci pojawiło się oświadczenie TVP na temat tego, ile zarabiała Joanna Kurska.

fot Artur Zawadzki/East News Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Joanna i Jacek Kurscy pogrążeni w rozpaczy: "Nie możemy się otrząsnąć"

TVP informuje, że w 2016 roku Joanna Kurska otrzymała ponad 300 tysięcy złotych brutto, w tym 93 tysiące brutto z tytułu nagród prezesa, czyli Jacka Kurskiego. Otrzymała również rekompensatę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę o wysokości 138 tysięcy złotych brutto i odszkodowanie w łącznej wysokości ponad 138 tysięcy złotych brutto łącznie:

W okresie luty-listopad 2016 r. Pani Joanna Kurska otrzymała z TVP 331.001,97 zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę, w tym 93.000 zł brutto z tytułu kilku nagród Prezesa Zarządu, którym wówczas był Jacek Kurski. W grudniu 2016 r. wypłacono Pani Joannie Kurskiej 138.000 zł brutto z tytułu rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przez 6 miesięcy otrzymywała odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia w łącznej wysokości 138.833,22 zł brutto

Artur Barbarowski/East News Artur Barbarowski/East News

Zobacz także: Zapłakana Joanna Kurska opuszcza TVP. Jacek Kurski przytulał żonę pod gmachem. ZDJĘCIA

Reklama

Od września 2022 roku do stycznia 2023 roku Joanna Kurska otrzymała ponad 203 tysiące złotych brutto, plus 288 tysięcy złotych brutto rekompensaty oraz 432 tysiące złotych brutto odszkodowania przez 9 miesięcy łącznie.

Po ponownym zatrudnieniu, w okresie wrzesień 2022 r. - styczeń 2023 r. otrzymała łącznie 203.685,83 zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo w styczniu 2023 r. otrzymała 288.000 zł brutto z tytułu rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przez 9 kolejnych miesięcy wypłacono jej łącznie 432.000 zł brutto w ramach odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. W sumie 1 534 021,02 zł brutto

Fot. TRICOLORS/EAST NEWS Pawel Wodzynski/East News