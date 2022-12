Joanna Krupa aktualnie przebywa w Polsce, gdzie nagrywa kolejny sezon "Top model". Oczywiście razem z nią jest również jej córeczka, a na instagramowym profilu młodej mamy często pojawiają się nowe zdjęcia z jej pociechą w roli głównej. Najnowsza fotografia małej Ashy znów zachwyciła internautów! Tym razem możemy zobaczyć dziewczynkę we fryzurce, w jakiej chyba jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. Tylko spójrzcie na te urocze loczki! Zobacz także: Córeczka Joanny Krupy dostała ultradrogi prezent od... Edyty Górniak! W życiu nie zgadniecie, jaki! Joanna Krupa pochwaliła się nowymi zdjęciami córeczki! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy Ashy w takiej fryzurze Joanna Krupa kilka tygodni temu przyleciała do Polski z małą Ashą. Modelka aktualnie pracuje na planie 9. edycji programu "Top model", ale oczywiście córeczka jest cały czas przy niej. Dziewczynka ma zapewnione najlepsze warunki, dostała również mnóstwo prezentów od znanych gwiazd, między innymi od "wujka" Dawida Wolińskiego. Jak widać Asha zaskarbiła sobie serca nie tylko internautów, ale także znanych twarzy polskiego show biznesu! Na Instagramie Joanny Krupy regularnie pojawiają się nowe zdjęcia jej pociechy. Niedawno mogliśmy oglądać wspólny wypad modelki, jej męża i ich córeczki do restauracji - oczywiście fotografię znów skradła mała Asha. Miała wtedy zrobione dwa urocze kucyki. Teraz zaś na najnowszych zdjęciach dodanych przez gwiazdę możemy zobaczyć jej pociechę w "artystycznym nieładzie" na głowie. The love of my life 💗 miłość mojego życia🙏🏻 Messy hair day 😂 - napisała Joanna Krupa pod zdjęciami swojej córeczki. Jesteśmy pewni, że ta słodka fryzurka...