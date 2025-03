Pierwszy sezon programu "Big Brother" pojawił się na antenie wiosną 2001 roku i zapisał się w historii polskiej telewizji. To właśnie uczestnicy tej edycji, mimo upływu lat, wciąż budzą największe emocje wśród widzów. Program wygrał Janusz Dzięcioł, a drugie miejsce zajęła Manuela Michalak, która swoją energią i optymizmem zdobyła serca Polaków. Po zakończeniu "Big Brothera" Manuela przez lata pojawiała się w telewizji, jednak z czasem zniknęła z mediów. Teraz wraca i opowiada o swoim życiu, nowej ścieżce zawodowej i kulisach swojej znajomości z Wojciechem G. O wszystkim szczerze opowiedziała w programie "Hallo tu Polsat".

Manuela Michalak po latach nieobecności w mediach zdradziła, czym zajmuje się na co dzień. Choć kiedyś marzyła o zawodzie lekarza, choroba skóry uniemożliwiła jej pracę w szpitalu. Znalazła jednak inną drogę i została psychologiem.

Zostałam psychologiem, ponieważ wcześniej marzyłam o tym, żeby być lekarzem. Niestety ze względu na chorobę skóry nie mogę być lekarzem. Grożą mi zakażenia wewnątrzszpitalne. No i po prostu gdzieś znalazłam ujście swojej pasji właśnie w psychologii. Czuję się świetnie. Wspomaganie ludzi i dzieci, no to jest coś wspaniałego. To jest taka moja misja życiowa, żeby wspomagać w tej chwili innych ludzi.

- przyznała w rozmowie.