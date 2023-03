Edyta Górniak komentuje rozstanie Joanny Krupy z mężem: "To był pierwszy mężczyzna, który..."

Edyta Górniak wspiera swoją przyjaciółkę Joannę Krupę w trudnych chwilach. Obie gwiazdy zaprzyjaźniły się po tym, jak piosenkarka przeprowadziła się do Los Angeles. Niedawno Joanna Krupa rozstała się z mężem - Romainem Zago po 10 latach związku. Obecnie para jest w separacji. Modelka nie ukrywa, że rozstanie jest dla niej bardzo bolesne, ponieważ to partner Joanny Krupy zadecydował o zakończeniu związk u. W każdym związku są problemy, zdarzają się kryzysy, ale ja uważałam, że nas to nie dotyczy, że jesteśmy wyjątkowi. Romain nie chciał rozmawiać o przyczynach swoich decyzji. Ani o terapii małżeńskiej, którą proponowałam. Powiedział: „Koniec” i to było wszystko, co od niego usłyszałam. Wiem jednak, że przechodził trudne chwile, jakiś osobisty kryzys. Sądziłam jednak, że w takich momentach nikt nie chce być sam i nie wystawia za drzwi swojej żony - powiedziała modelka w wywiadzie dla "Vivy". Na szczęście w trudnych chwilach, Joanna Krupa nie jest sama. Może liczyć na spore wsparcie swojej przyjaciółki, Edyty Górniak, która również przeszła rozwód. Zobacz też: Joanna Krupa rozstała się z mężem i... menadżerką. Teraz pomagać jej będzie inna gwiazda TVN Edyta Górniak wpiera Joannę Krupę po rozstaniu z mężem Edyta Górniak stoi murem za Joanną Krupą, nie kryje współczucia dla przyjaciółki i deklaruje wsparcie bez względu na dalszy rozwój wydarzeń. Bardzo jej teraz współczuję bo wydawałoby się, że ma takie idealne życie, a teraz nosi swoje kamienie i ma trudny czas. Staram się ją teraz wspierać z całych sił i rozpraszać. Sama przechodziłam rozwód, więc wiem jaki to trudny moment. A ona z mężem, którzy są teraz w krytycznej relacji byli razem 10 lat. To jest kawał życia. Albo to przetrwają albo nie. Nie ma nic pomiędzy. Jakakolwiek będzie jej decyzja to będę...