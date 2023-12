Wersow zaczynała nagrywając filmiki na YouTubie, dziś działa również w branży muzycznej. Ostatnio wyprawiła imprezę, na której pochwaliła się, że wydała debiutancką płytę. Jednak chyba największym zaskoczeniem była jej przemiana, influencerka zaprezentowała się na wydarzeniu w krótko ściętej różowej fryzurze. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy zmiana jest stała. Teraz celebrytka opublikowała nowy filmik, w którym wszystko wyjaśniła. Będziecie zaskoczeni!

Wersow nabrała całą Polskę. Co na to jej fani?

W życiu influencerki bardzo dużo się dzieje. Ostatnio Wersow zorganizowała imprezę z okazji premiery debiutanckiej płyty, na której pojawiła się w bardzo krótkich włosach. Celebrytka zaskoczyła nowym albumem "Wersow store", ale również swoją metamorfozą. Na zdjęciach z wydarzenia prezentowała się w krótkich różowych włosach, a to wywołało wiele pytań wśród internautów.

Dziś Wersow udostępniła nowy film, w którym przyznała, że zmiana nie jest stała. Jednak za nim przyznała się do tego, pokazała, jak wkręciła swoich najbliższych, w tym swojego partnera Karola Wiśniewskiego znanego jako "Friz". Influencerka postanowiła do niego zadzwonić i poinformowała go, że została namówiona do ścięcia włosów.

Najbardziej jestem ciekawa reakcji Karola, bo powiedział, że on sobie nie wyobraża mnie w krótkich włosach — powiedziała Wersow.

Wersow Wersow/YouTube

W dalszej części filmiku Wersow postanowiła pojechać do swojego chłopaka, by zaprezentować się mu w nowym wydaniu. Na początku Friz nie krył swojego zdziwienia, ale po chwili zaczął się domyślać, że nowa fryzura to tylko peruka.

Ja jak zobaczyłem, to od razu wiedziałem, bo za szeroka jest głowa. U góry jest dobrze, ale tu (pokazuje na bok głowy) jest strasznie dużo włosów. — powiedział Karol ''Friz'' Wiśniewski.

Karol "Friz" Wiśniewski Wersow/YouTube

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy byli zachwyceni pomysłem influencerki.

Weronika dosłownie sprankowała całą Polskę i odniosła się do tego w piosence ''Nie wypada''! NIESAMOWITE

Jejku Werka sprankowała całą Polskę, ale udowodniła, że we wszystkich fryzurach będzie jej ładnie

Nie spodziewałam się, że to prank, wciąż zaskakujesz Werka! Świetna piosenka, gratulacje — piszą internauci.

Na filmiku Wersow prezentuje się również w innych odsłonach m.in. w krótkich zielonych włosach, w długiej różowe fryzurze, a nawet brązie. W której wersji influencerka podoba wam się najbardziej?

Wersow Wersow/YouTube

Wersow Wersow/You Tube