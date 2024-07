Już jest zwiastun programu "Agent-Gwiazdy"! Pokazała go na swoim profilu m.in. Macademian Girl, jedna z uczestniczek show. Już dziś o 21:30 w stacji TVN zostanie wyemitowany pierwszy odcinek tego długo oczekiwanego show. W programie udział wzięło czternastu celebrytów. Wśród nich znalazła się m.in. Tamara Gonzalez Perea, która zaprosiła swoich fanów do oglądania show i pokazała scenę swojego skoku na bungee. W poście ze spotem podziękowała za wsparcie koledze z programu Maćkowi Sieradzkiemu.

To był jeden z bardziej hardcorowych momentów w programie! Dziękuję Maciek, że we mnie wierzyłeś, nawet kiedy... ja sama wcale nie byłam taka pewna - napisała na swoim profilu znana blogerka modowa.

Choć program będzie miał swoją premierę dopiero dziś, już od dawna wzbudza on ogromne emocje! Najpierw na instagramowym profilu Kingi Rusin zaczęły pojawiać się niesamowite zdjęcia z planu zdjęciowego w RPA, gdzie powstawał show. Później spekulacje, jakoby prowadząca nie integrowała się z uczestnikami programu. Następnie niepotwierdzone przecieki, że Rafał Maślak i Kamila Szczawińska bardzo szybko odpadli z show. W końcu utrzymana w afrykańskim klimacie konferencja prasowa z udziałem Kingi Rusin.

Wszystko wskazuje na to, że program będzie cieszył się ogromną popularnością wśród widzów! Będziecie śledzić "Agenta-Gwiazdy"?

Zobacz też: Uczestnicy programu Agent już w Polsce. Gwiazdy pochwaliły się fotkami z lotniska.

Zobacz także

Macademian Girl podziękowała Maciejowi Sieradzkiemu za wsparcie w programie.

Maciek Sieradzky o skoku "Macademian Girl"

Zobaczcie PRZEDPREMIEROWO fragment programu "Agent - Gwiazdy": Maciek Sieradzky o skoku MACADEMIAN GIRL :)Startujemy we wtorek 23 lutego o godz. 21.30 w TVN

Posted by Agent - Gwiazdy TVN on 22 luty 2016