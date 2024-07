Uczestnicy programu Agent wrócili do Polski. Gwiazdy biorące udział w show pochwaliły się fotkami z lotniska. Zdjęcia na Instagramie wstawili Michał Szpak i co ciekawe... Rafał Maślak. Okazuje się, że model pojawił się na lotnisku w Warszawie, chociaż ostatnio media informowały o karze jaką może zapłacić stacji TVN. Wszystko przez publikowanie zdjęć m.in. z siłowni, przez co fani domyślili się, że Maślak mógł juz odpaść z programu i dawno wrócił do Polski.

Na fotce opublikowanej przez Michała Szpaka zauważyliśmy również Kamilę Szczawińską. Modelka z kolei została przyłapana jakiś czas temu na zakupach w centrum handlowym. Wszyscy zastanawiali się wówczas, czy ona - podobnie jak Maślak- również odpadła z programu.

O tym jak rzeczywiście wyglądały losy gwiazd w programie dowiemy się już 23 lutego. To właśnie wtedy na antenie TVN pojawi się pierwszy odcinek "Agenta". Przypominamy, że w show TVN bierze udział 12 gwiazd a nową prowadzącą została Kinga Rusin.

Michał Szpak pokazał zdjęcie z lotniska.

Na warszawskim lotnisku pojawił się również Rafał Maślak.