"Taniec z gwiazdami" zadebiutował w polskiej telewizji w 2005 roku i przez sześć lat był emitowany w TVN. Od 2014 roku show możemy oglądać na Polsacie i już lada moment zobaczymy 16. odsłonę programu na antenie tej stacji. Produkcja "Tańca z gwiazdami" powoli ujawnia uczestników najnowszej edycji, jednak póki co udział Grażyny Szpołowskiej nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Tymczasem paparazzi ostatnio "przyłapali" 71-letnią aktorkę, gdy opuszczała studio po sesji do programu! To raczej nie może być przypadek i wszystko wskazuje na to, że Grażynę Szapołowską rzeczywiście zobaczymy w tanecznym show. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Gwiazdy 16. edycji "Tańca z gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" nieustannie przyciąga masę widzów przed telewizory, więc nic dziwnego, że stacja Polsat zdecydowała się na kolejną, już 16. edycję programu. Na ten moment oficjalnie zaprezentowano ośmioro uczestników, którzy powalczą o kryształową kulę. W tym gronie znaleźli się Blanka Stajkow, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski, Magdalena Narożna, Filip Gurłacz, Magda Mołek oraz Ola Filipek. Z kolei nieoficjalnie mówi się, że na parkiecie zobaczymy też byłego gwiazdora "Pytania na śniadanie", Tomasza Wolnego, a to nie koniec niespodzianek! Jakiś czas temu Fakt dotarł do informacji, że w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" zatańczy też... Grażyna Szapołowska!

,,Faktowi'' udało się dowiedzieć, że producenci programu finalizują rozmowy z legendarną seksbombą polskiego kina, Grażyną Szapołowską - przekazał tabloid

I te doniesienia właśnie wydają się potwierdzać, bo 71-letnia aktorka została "przyłapana" przez paparazzi, gdy opuszczała studio po sesji do nowej edycji "Tańca z gwiazdami".

Grażyna Szapołowska w "Tańcu z gwiazdami"? Przyłapano też inne gwiazdy

Gwiazdy nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" już rozpoczęły przygotowania do programu. Jednym z pierwszych elementów jest oczywiście sesja zdjęciowa promująca show. Pod studiem, gdzie odbywało się wspomniane wydarzenie, nie zabrakło paparazzi, którzy przyłapali nie tylko Grażynę Szapołowską! Zobaczcie zdjęcia.

1 z 4 Grażyna Szapołowska jedną z gwiazd 16. edycji "Tańca z gwiazdami"? Wszystko na to wskazuje! 71-letnia aktorka ostatnio w świetnym humorze opuszczała studio, w którym odbyła się sesja zdjęciowa uczestników najnowszej odsłony tanecznego show. 2 z 4 Udział ikony polskiej kinematografii w najpopularniejszym tanecznym programie w Polsce z pewnością przyciągnie przed telewizory tłumy widzów! 3 z 4 Paparazzi spotkali też Macieja Kurzajewskiego. Wiadomość o tym, że popularny dziennikarz wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" została ogłoszona już jakiś czas temu. Wiadomo już nawet, z kim zatańczy życiowy partner Katarzyny Cichopek! W tanecznej przygodzie będzie mu towarzyszyć Lenka Klimentova. 4 z 4 Na sesji nie zabrakło też Blanki Stajkow. Młoda piosenkarka była pierwszą oficjalnie ogłoszoną gwiazdą 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Szykuje się naprawdę niesamowity skład! Będziecie oglądać nową edycję tanecznego programu?

