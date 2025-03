Paulina Smaszcz zdecydowała się opowiedzieć o swoim małżeństwie i późniejszych relacjach z Maciejem Kurzajewskim. W rozmowie z Żurnalistą ujawniła, że publiczne oświadczenie, w którym zapewniała o dobrych stosunkach z byłym mężem, nie było zgodne z prawdą. Jak podkreśla, dokument ten napisała pod presją samego Kurzajewskiego, który obawiał się o swój wizerunek.

Według Smaszcz jej były mąż miał obawiać się, że negatywne komentarze na jego temat mogą zaszkodzić jego pozycji w mediach i wpłynąć na postrzeganie go jako „katolickiego ojca”.

Były mąż Pauliny Smaszcz, Maciej Kurzajewski, od lat związany jest z mediami jako dziennikarz i prezenter telewizyjny. Jego wizerunek publiczny odgrywa dla niego kluczową rolę, dlatego – jak twierdzi Smaszcz – zależało mu na tym, aby przedstawiać relację z byłą żoną w pozytywnym świetle.

Smaszcz ujawnia, że podjęła decyzję o publikacji oświadczenia w dobrej wierze, ale z perspektywy czasu uważa, że było to wymuszone i nieuczciwe wobec niej samej. W rozmowie nie ukrywała emocji, mówiąc wprost: „Nigdy mu nie wybaczę”.

Ja Maćkowi nigdy nie wybaczę. Funkcjonowałam przy nim ze względu na chłopców i to, że później pojawiła się nasza wnuczka. Pozytywne oświadczenie o naszych relacjach napisałam ze względu na to, że mój były mąż bardzo się bał utraty wizerunku wspaniałego, katolickiego ojca, żyjącego w patriarchacie. To było na jego prośbę. Dla mnie było najważniejsze, żeby miał dobre relacje z synami

Jakiś czas temu Paulina Smaszcz przyznała, że Maciej Kurzajewski i ich synowie mieli wymieniać się jej zdjęciami z okresu choroby. Wówczas miała problem z wykonaniem najprostszych czynności. Natomiast członkowie jej rodziny mieli sobie robić z tego żarty. W rozmowie z Żurnalistą dziennikarka stwierdziła, że wybacza dzieciom, ponieważ zostały zmanipulowane przez ojca.

To było bardzo dawno temu, ale matka jest po to, żeby wybaczać swojemu dziecku wszystko. Bo jak matka kocha, to nie ma czegoś takiego jak granice miłości. Zmanipulowane dziecko działa tak, jak działa, ale ja z moim synem i synową mam od dawna bardzo dobre relacje. Ja do tego nie wracam. On się dał wciągnąć w manipulację, co bardzo przeżyłam. Myślałam, że mi serce pęknie

– wyznała.