Ostatni sezon „Stranger Things” wywołuje wiele emocji, a fani czekają na każdy materiał promujący finalną część serialu, który stał się wizytówką Netfliksa. 8 stycznia 2024 roku w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie gwiazd, a twórcy ujawnili, że prace nad 5. sezonem wreszcie ruszyły. Warto przypomnieć, że zdjęcia były opóźnione ze względu na strajk aktorów i scenarzystów Hollywood.

Do sieci trafia coraz więcej materiałów z planu zdjęciowego, które rozbudzają apetyt widzów. Oczywiście teraz cała społeczność czeka przede wszystkim na zwiastun 5. sezonu „Stranger Things”. Choć wideo jak dotąd nie powstało, fani mogli zobaczyć pewien krótki klip.

„Nie da się kontynuować czwartego sezonu i nie podbić skali oraz głębi”, zdradził reżyser Shawn Levy na łamach magazynu „Total Film” i dodał: „To duże, duże kinowe widowisko, które – tak akurat wyszło – nazywa się serialem. Sezon piąty „Stranger Things” będzie tak wielki jak największe filmy”.

Grający komendata Jima Hoppera aktor, David Harbour stwierdził natomiast: „Piękno polega na tym, że to będzie prawdziwe zakończenie – sprawy zakończą się w bardzo realny sposób. Nefliks będzie robił spin-offy, ale nasza historia, która rozpoczęła się w laboratorium i odwróconym świecie, jest spójną, skończoną opowieścią”.



„Stranger Things”: sezon 5. Zwiastun i zdjęcia

Na platformie X pojawił się mały prezent od twórców „Stranger Things”. Choć to jeszcze nie zwiastun 5. sezonu serialu Netfliksa, dostaliśmy krótkie nagranie, które z pewnością rozbudzi ciekawość fanów. Opublikowane 12 września 2023 roku nagranie to początek akcji promocyjnej serii o grupie przyjaciół z Hawkins. W krótkim wpisie czytamy: „Wybaczcie nam bałagan...” Domyślacie się, o co może chodzić?

„Stranger Things”: sezon 5. Co wiemy?

Wiadomość o tym, że ruszyły zdjęcia do 5. sezonu „Stranger Things” uspokoiła fanów. Produkcja zmagała się z wieloma problemami. Ekipa Netfliksa miała rozpocząć prace zaraz po zakończeniu czwartej części, jednak wówczas plany pokrzyżowała jej pandemia COVID-19. Latem 2023 ponownie wstrzymano zdjęcia – tym razem ze względu na strajk aktorów i scenarzystów.

W geście solidarności bracia Matt i Ross Duffer, czyli twórcy „Stranger Things” zaznaczyli, że „nie wrócą do pracy nad serialem bez swoich scenarzystów”. Na szczęście produkcja wreszcie wystartowała. Mamy nadzieję, że obejdzie się bez kolejnych komplikacji.

Kiedy 5. sezon „Stranger Things” pojawi się na Netfliksie? Ostatniej części serialu możemy spodziewać się najprawdopodobniej w 2025 roku. Co ciekawe, twórcy uważają, że jest szansa na rozszerzenie uniwersum w przyszłości o nowe historie.

„Nadal jest wiele ekscytujących historii do opowiedzenia w świecie „Stranger Things” – są nowe zagadki, nowe przygody, nowi zaskakujący bohaterowie”, przekazali bracia Duffer.

Jeśli jesteście fanami hitu Netfliksa i interesują was ciekawostki związane z serialem, polecamy wam sprawdzić obsadę 5. sezonu „Stranger Things”.

