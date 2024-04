Widzowie na długo zapamiętają ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami”. Fani tanecznego show mogli zobaczyć rundę z najbliższymi, w której uczestnicy wystąpili z ukochanymi osobami. Maciej Musiał zatańczył z mamą. Anna Markiewicz-Musiał niespodziewanie podzieliła się radosną nowiną o ślubie. Już niedługo znów będzie miała okazję, by zatańczyć z synem.

Reklama

Mama Macieja Musiała bierze ślub. Pochwaliła się w „Tańcu z gwiazdami”

Co to był za występ Macieja Musiała i jego mamy w „Tańcu z gwiazdami”. Rodzinny i aktorski duet wywołał niezwykłe poruszenie zarówno wśród widzów, jak i jurorów. Internauci nie mogli wyjść z podziwu, patrząc na aparycję Anny Markiewicz-Musiał. Kobieta przypomina raczej siostrę aktora.

Maciej Musiał z mamą Pawel Wodzynski/East News

Mama aktora dostała mnóstwo komplementów. Pogratulowano jej wrażliwego i dobrze wychowanego syna. Oboje podkreślili, że wspólny występ w „Tańcu z gwiazdami” jest dla nich niezwykle istotny i będą go wspominali po latach. Okazuje się, że niedługo znów zatańczą razem.

Maciej Musiał z mamą VIPHOTO/East News

Na jaw wyszło, że Anna Markiewicz-Musiał bierze ślub w tym roku. Aktorka wygadała się przed kamerami. Ujawniła, że wyjdzie za mąż już na początku czerwca. Razem z Maciejem Musiałem ponownie będzie mogła pochwalić się tanecznymi umiejętnościami.

W „Tańcu z gwiazdami” widzowie mogli zobaczyć szczególną więź, jaka łączy Musiała i jego mamę. Gwiazdor przyznał, że to ona zachęcała go do próbowania nowych rzeczy. Natomiast Anna Markiewicz-Musiał stwierdziła, że była surowa i wymagająca.

Zobacz także

Maciej Musiał z mamą Pawel Wodzynski/East News

Chciałam powiedzieć, że to jest wzruszające. Jestem pełna podziwu, że ma pani takiego syna i synowi, że ma taką mamę – mówiła poruszona Ewa Kasprzyk.

53-letnia mama gwiazdora znanego z serialu „Rodzinka.pl” nie zdradziła, kto podbił jej serce. Anna Markiewicz-Musiał postanowiła zachować w tajemnicy tożsamość przyszłego męża. Warto przypomnieć, że ponad dekadę temu aktorka rozwiodła się z ojcem Macieja Musiała.

Reklama

Zobacz także: Anita Sokołowska zatańczyła z bratem „Tańcu z gwiazdami”. Jak wypadli?