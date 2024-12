Córka Magdy Gessler od lat buduje w mediach własną markę osobistą, jednak na forum chętnie porusza nie tylko tematy związane z pracą. Jakiś czas temu szerokim echem odbiła się informacja, że Lara nie ochrzciła swoich dzieci. Okazuje się jednak, że nie zamyka się całkiem na duchownych i jeżeli jeden z nich zapuka do jej drzwi podczas tzw. "kolędy", nie ma problemu, by zaprosić go do środka. Ma jednak pewne wymogi.

Lara Gessler przyjmie księdza po kolędzie, ale nie da mu na tacę

Za nami kolejne święta Bożego Narodzenia, które zgromadziły przy stole całe rodziny. Dla jednych 24 czy 25 grudnia mają niezwykle ważne znaczenie ze względu na religię, ale dla innych jest to przede wszystkim okazja do spędzenia czasu z najbliższymi. Podobnego zdania wydaje się być Lara Gessler, która jakiś czas temu wyznała bez ogródek, że nie ochrzciła swoich dzieci.

Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, żeby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek, niż stwarzać pozory społeczne - wyznała w rozmowie z Pudelkiem.

Jak sama tłumaczy, chce pozostawić pociechom wybór w przyszłości. W rozmowach publicznych Lara Gessler wielokrotnie wyrażała krytykę wobec Kościoła, wskazując na problemy instytucjonalne. Mimo tego przyznała w rozmowie z Plejadą, że podjęła decyzję, która może zaskoczyć wiele osób. Choć nie utożsamia się z Kościołem katolickim i nie praktykuje religii, nie ma problemu, by przyjąć księdza po kolędzie. Postawiła jednak pewne warunki: wizyta musi mieć wyłącznie towarzyski charakter, a ksiądz nie może liczyć na datki. Restauratorka podkreśliła, że jej postawa wynika z osobistych przekonań i potrzeby zachowania autonomii w swoim domu.

Nie jesteśmy katolikami, więc gdyby chciał się napić herbaty i porozmawiać o pogodzie, bez agitacji, wiedząc, że nie dostanie na tacę, to chętnie byśmy go zaprosili

Lara Gessler gorzko o hucznych przyjęciach komunijnych

Warto przypomnieć również, że Lara Gessler swego czasu miała okazję odnieść się do przyjęć komunijnych, które w naszym kraju coraz bardziej przypominają mini wesela. Rodzice potrafią wydać na to wydarzenie prawdziwe krocie, a przepych panuje nie tylko w samych dekoracjach, ale i prezentach. Tymczasem w jednej z rozmów z Pudelkiem Lara stwierdziła, że jest całkowitą przeciwniczką bogatych przyjęć komunijnych. Nie ukrywa jednak, że ten problem nie będzie jej dotyczył, ponieważ ona swoich dzieci do tego sakramentu nie pośle.

Moje dzieci nie pójdą do komunii. Nie były chrzczone i mnie to nie dotyczy. Natomiast uważam, że jeżeli wartością jest duchowość, to ona powinna być na pierwszym miejscu. Z drugiej strony sam Kościół odjechał bardzo mocno w stronę dóbr materialnych, więc może nie powinno mnie to dziwić - ryba psuje się od głowy

