Fani "Rolnik szuka żony" martwią się o uczucia Ani Derbiszewskiej do Kuby Maliszewskiego. Wszystko przez sytuację z jego eks. Widzom nie podoba się, że związała się z mężczyzną, który na chwilę przed jej poznaniem był zaręczony z inną:

Odpowiedź Ani zmieni punkt widzenia wszystkich?

Ania i Kuba są jedną z dwóch par, którym udało się stworzyć związek dzięki 10. edycji "Rolnik szuka żony". W trakcie emisji odcinków nie brakowało jednak emocji. Widzowie byli zszokowani, kiedy na jaw wyszło, że niedługo przed przyjazdem na gospodarstwo Ani, Kuba był zaręczony z inną. Niedawno w rozmowie z Party, Ania z "Rolnika" wypowiedziała się o eks Kuby. Teraz jednak ponownie musiała zabrać głos, a wszystko przez pytanie jednej z fanek:

Zobacz także: Agnieszka z "Rolnika" poznała po programie mężczyznę: "Nie chcę zapeszyć"

Ania z "Rolnik szuka żony" jest pewna uczuć Kuby. Zwróciła uwagę fanów na ważną kwestię. Przyznała, że wątek z byłą narzeczoną mężczyzny nie został wyjaśniony w programie wystarczająco jasno.

Kuba, pisząc do mnie list, nie był już w związku z tą kobietą. Zaręczyny ich także zostały zerwane dłuższy czas przed wyjazdem do Torunia. Ona po prostu nie mogła się pogodzić, że Kuba już do niej nie chce wrócić. W tv zostało to troszkę inaczej przedstawione, widz faktycznie mógł dwuznacznie zrozumieć przekaz z byłą Kuby.

napisała na Instastory.