11. edycja programu "Rolnik szuka żony" zbliża się do końca. Tym razem uczestnicy i uczestniczki dokonali rozsądnych wyborów i kierowali się nie tylko sercem, ale i rozumem. W najnowszym zwiastunie "Rolnika" Marcin nie ukrywa, że bardzo stęsknił się za Anią, Dominika przyznała, że codziennie rozmawia z Rafałem nawet przez wiele godzin, a tymczasem u Sebastiana nadal poważna i milcząca atmosfera. A co u Agaty? Rolniczka zdecydowała się pokazać Irkowi ważne dla niej miejsce, a potem przyszedł czas na rozmowę. Irek wyglądał, jakby nie wiedział, w jaki sposób przekazać to, co chce powiedzieć... Co tam się wydarzyło?

Napięta atmosfera między Agatą a Irkiem w "Rolnik szuka żony"

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" mają już za sobą poważne decyzje i dokonali ostatecznych wyborów, teraz przyszedł czas na rewizyty. Nie u wszystkich uczestników będą przebiegały tak samo i wygląda na to, że zarówno Sebastian, jak i Agata, zamiast odwiedzać rodzinne strony swoich drugich połówek, zdecydowali się poświęcić ten czas, aby bardziej się poznać. Marta Manowska odwiedziła Sebastiana i Kasię w gospodarstwie rolnika, a uwagę zwraca fakt, że rozmawiają ze sobą bardzo poważnie albo milczą. Fani programu nie dostrzegają tzw. chemii w ich relacji. A tymczasem Agata zdecydowała się zabrać Irka w ważne dla siebie miejsce. Potem przyszedł czas na ważną rozmowę i rolniczka zadała pytanie odnoszące się do ich przyszłości:

Myślisz, że wrócisz? zapytała wprost Agata

Co na to Irek? Zamyślony kandydat Agaty nie ukrywał zmieszania i nie patrząc na rolniczkę, powiedział:

Co ja czuje? powiedział zamyślony Irek

Internauci natychmiast dostrzegli zakłopotanie Irka i sugerują, że ta relacja może szybko się zakończyć. Już wcześniej pojawiały się głosy, że Irek najchętniej odjechałby razem z Mirkiem, ale ostatecznie zdecydował się zostać do końca programu. Teraz w zwiastunie nie widać, żeby był szczęśliwy...

Irek wyraźnie zakłopotany

Wygląda na to, że niby Agacie się nie udało

Co ciekawe, w komentarzu na oficjalnym koncie programu "Rolnik szuka żony" na Facebooku jedna z internautek przyznała, że poznała Agatę i prywatnie jest fantastyczną kobietą, która zasługuje na miłość, ale niekoniecznie znajdzie ją w programie.

Spotkałam panią Agatę w Kołobrzegu na tańcach, super babka,pozytywna, świetnie się bawi, żaden z partnerów z programu do pięt jej nie dorasta.

Sądzicie, że wspólny wyjazd Agaty i Irka dojdzie do skutku? A może kandydat rolniczki podziękuje jej w podobny sposób, jak zrobił to Mirek? Obejrzyjcie zwiastun programu "Rolnik szuka żony"!