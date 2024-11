Ósmy odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W najnowszej odsłonie randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki doszło do pierwszych spotkań rodzinnych, podczas których bliscy rolników i rolniczek mogli poznać ich kandydatki i kandydatów. Sporo emocji wśród fanów programu wywołali Kasia i Sebastian, którzy spędzali czas tylko we dwoje. Po emisji ósmego odcinka w komentarzach na Instagramie i Facebooku aż zawrzało.

Emocje w jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" nie opadają. W najnowszym odcinku, który został wyemitowany w minioną niedzielę, Wiktoria z "Rolnik szuka żony" odesłała Szymona do domu, a widzowie byli świadkami najsmutniejszego pożegnania w historii programu. W ósmym odcinku wydarzyło się również coś, czego jeszcze nie było w programie- była kandydatka Sebastiana z "Rolnik szuka żony" wróciła na grilla, ale do kogoś zupełnie innego.

W najnowszej odsłonie programu widzowie zobaczyli również, jak Sebastian spędza czas z Kasią. Razem wybrali się m.in. do restauracji.

A my chyba lubimy tę ciszę trochę też. Nie mamy takiego parcia żeby cały czas coś mówić

Para ma teraz czas na chwile tylko we dwoje, jednak spora część widzów już teraz oceniła, że w ich relacji nie ma chemii. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy.