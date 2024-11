Magda z "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych chwali się kadrami z rajskich wakacji w Meksyku, a tymczasem internauci dopytują o prawdziwy powód, dla którego zdecydowała się zgłosić do programu "Rolnik szuka żony" i przyleciała do Polski, aby spotkać się z Marcinem. "Czy w Stanach ciężko zbudować coś trwałego?" - dopytuje jedna z fanek programu.

Zaskoczyła mnie szczerość Magdy z "Rolnik szuka żony"

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" uczestnicy dokonali już ostatecznych wyborów i wydaje się, że są z nich bardzo zadowoleni. Rafał wybrał Dominikę, Sebastian Kasię, Wiktoria Adama, a Marcin, który przez długi czas otwarcie twierdził, że ma dylemat i dla niego to bardzo trudna decyzja, to ostatecznie powiedział wprost, że bliżej mu do Ani. Magda przed kamerami zdradziła, że tak naprawdę cieszy się z wyboru Marcina i wyglądało na to, że odetchnęła z ulgą, mogąc wrócić do swojego dawnego życia. Teraz Magda z "Rolnika" w mediach społecznościowych publikuje wakacyjne kadry i nie ukrywa, że świetnie się bawi. Jedna z internautek zdecydowała się zapytać wprost o prawdziwe powody, dla których kobieta zgłosiła się do programu:

Oglądałam RSŻ i cały czas zastanawiam się, co skłoniło taką kobietę jak TY do wzięcia udziału w staraniu o serce Rolnika? Czy Stanach ciężko znaleźć i zbudować coś trwałego, czy może Marcin tak bardzo przypadł Ci do gustu? zapytała jedna z internautek

Instagram @magdalenabronis

Magda, która obecnie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, zabrała głos i powiedziała wprost, że faktycznie szuka miłości, a w USA mieszka w liberalnym stanie, gdzie trudno jej znaleźć osobę o zbliżonych poglądach. Kandydatka Marcina nie ukrywa też, że jest to dłuższy temat i powodów jest wiele, ale ten jest jednym z głównych.

Temat rzeka, ale ogólnie w liberalnym stanie, w jakim mieszkam trudno znaleźć osobę o podobnych bardziej konserwatywnych poglądach. To tak bardzo w skrócie. Pozdrawiam odpowiedziała wprost Magda z 'Rolnika'

screen "Rolnik szuka żony"

W programie "Rolnik szuka żony" atmosfera między kandydatkami Marcina była świetna i kobiety dogadywały się ze sobą, ale tuż przed podjęciem decyzji, Marcin dowiedział się, że Magda była obrażona. Okazuje się, że czuła się niekomfortowo podczas grilla i nie spodobało jej się to, że była trochę w cieniu Ani, która z uśmiechem odpowiadała na wszystkie pytania. Wydaje się, że ten dzień przeważył szalę i pomógł Marcinowi ostatecznie podjąć decyzję.

