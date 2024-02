Ania z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytania fanów. Rolniczka podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, którzy cały czas zastanawiają się, jak czuje się przyszła mama. Ania jest w ciąży i już niedługo urodzi syna. Teraz zdradziła, jak znosi błogosławiony stan. Jest szczery komentarz rolniczki.

Reklama

Ania z "Rolnik szuka żony" szczerze o samopoczuciu w ciąży

Ania z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" w telewizyjnym programie odnalazła swoje szczęście. To właśnie w hicie Telewizyjnej Jedynki poznała Kubę, który skradł jej serce. Miłość w związku pary kwitnie w najlepsze, a niedługo na świecie pojawi się ich dziecko. W świątecznym odcinku okazało się bowiem, że Ania z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży. Od tamtej chwili fani śledzą losy Ani i Kuby za pośrednictwem Instagrama, gdzie co jakiś czas pokazują, co u nich słychać.

Teraz Ania zdradziła, jak się czuje w ciąży.

Zobacz także: Klaudia z "Rolnika" pokazała, jak rozpieszcza ją Valentyn. Taki mężczyzna to skarb!

Kurnikowski/AKPA Kurnikowski/AKPA

Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała, jakie wiadomości dostała od internautów i od razu odpowiedziała.

Zobacz także

Jak się czujesz w stanie błogosławionym? pytali fani.

Bardzo dobrze czuję w ciąży, dziękuję i przypominam, że nie odpowiadam na pytania który to miesiąc itp. odpowiedziała rolniczka.

Zobacz także: Dorota z "Rolnika" pokazała zdjęcie ze swoją miłością. Nie chodzi o Waldemara

Instagram @aniaderbiszewska

Rolniczka zareagowała również na pytanie o... paznokcie.

Aniu, czy robisz paznokcie hybrydowe w ciąży?

Ania z "Rolnik szuka żony" szybko odpowiedziała:

Tak, robię i nie widzę w tym nic złego

Reklama

Myślicie, że wkrótce Ania pokaże swoim fanom, jak przygotowuje wyprawkę dla dziecka?

Instagram @aniaderbiszewska