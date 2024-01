Kornelia i Marek to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś fani chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama i właśnie w tym miejscu Marek ogłosił radosną nowinę! Mąż Kornelii zdecydował się na bardzo ważny krok, który jeszcze bardziej umocnił jego związek z ukochaną. Choć jak wiadomo zakochani są po ślubie, to Marek postanowił... oświadczyć się Kornelii! Zobaczcie wpis Marka i przepiękne zdjęcia, które wykonała Aleksandra Wolska.

Reklama

Zaręczyny Marka i Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Marek i Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od czasu do czasu odzywają się do swoich fanów na Instagramie. Ostatnio furorę zrobiło zdjęcie z metamorfozy Kornelii, a tym razem to Marek pospieszył z radosną nowiną. Jak sam wyznał, niedawno miało miejsce pewne wydarzenie, które było jednym z najważniejszych momentów w jego życiu po programie.

Dziś postanowiłem podzielić się z Wami jednym z najważniejszych momentów w moim życiu po programie. Jakiś czas już chodziła za mną myśl, by sprawić niespodziankę Kornelii i być może jestem nieco za bardzo romantyczny, ale kto by się przejmował tymi ,,tradycyjnymi'' kolejnościami, prawda? - zaczął Marek

Zobacz także: Marta ze "ŚOPW": "Przeczuwam, że będzie dobrze". Można gratulować

Kornelia i Marek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Fot. aleksandrawolska.fotografia

Niedługo potem Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosił światu, że zdecydował się oświadczyć Kornelii.

Tak więc zdecydowałem się na taki ruch, który trochę wykracza poza ramy codzienności. Bo kto powiedział, że pierścionek zaręczynowy to tylko kwestia przedślubnego okresu? Dlatego właśnie postanowiłem zaszaleć i sprawić Kornelii niespodziankę, która zwali ją z nóg! Wręczyłem Kornelii piękny pierścionek zaręczynowy. Tak, wiem, wiem, jesteśmy po ślubie, ale czy to ma jakieś znaczenie, kiedy chce się zrobić coś naprawdę wyjątkowego? - dodał mąż Kornelii

Marek wyznał również, jak żona zareagowała na jego oświadczyny.

Zobacz także

(...) Musicie mi uwierzyć, że była zaskoczona do granic możliwości! A ja szczęśliwy jak w dniu, gdy ją poznałem. Bo przecież o to chodzi, by dbać o uczucie cały czas, nawet po ślubie - podsumował.

Kornelia i Marek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Fot. aleksandrawolska.fotografia

Pod nowym postem Marka szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów!

Kochani samych wspaniałości dla Was

Dużo miłości

To teraz ślub kościelny jak zaręczyny były. Wszystkiego dobrego dla Was

Gratulacje

Super, bardzo wam kibicuje - piszą szczęśliwi fani

Reklama

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji! Zobaczcie więcej przepięknych zdjęć Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" autorstwa Aleksandry Wolskiej.

Kornelia i Marek ze Ślubu od pierwszego wejrzenia Fot. aleksandrawolska.fotografia