Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jak jeszcze żadna, dostarcza widzom ogrom skrajnych emocji. Z początku wyglądało na to, że wszystkie pary świetnie się ze sobą dogadują, ale im dalej w las... tym jest tylko gorzej. W minionym odcinku czara goryczy u jednego z małżeństw się przelała, co wyraźnie wstrząsnęło fanami. Tak ocenili zachowanie Piotra.

Gdy kilka lat temu wystartował program "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie od razu cieszył się sympatią widzów. Z czasem jednak zyskiwał na popularności, a dziś fani domagają się kolejnych sezonów. Dotychczas kilku parom udało się zakończyć eksperyment z sukcesem, a nawet założyć rodzinę. Oprócz tego paru innych uczestników, choć nie znalazło miłości przed kamerami, odnaleźli drugą połówkę już po opuszczeniu programu.

Obecnie na antenie TVN możemy oglądać dziesiątą już edycję, w której Agata i Piotr, Joanna i Kamil oraz Agnieszka i Damian próbują stworzyć prawdziwy związek. Ci ostatni od początku bez dwóch zdań radzą sobie najlepiej, mimo iż w ostatnim odcinku doszło między nimi do drobnej spiny. Ci pierwsi niestety nie mają tyle szczęścia i od powrotu z podróży poślubnej obserwujemy, jak ich relacja się sypie.

W dziesiątym odcinku między Agatą i Piotrem znów doszło do awantury, ale tym razem o wiele ostrzejszej. Padły bluzgi i ostre przekleństwa, po czym małżonkowie nie byli w stanie już normalnie ze sobą rozmawiać. Po dotarciu do domu atmosfera była wyraźnie napięta, aż w końcu dowiedzieliśmy się, że poza kamerami Agata miała "zwyzywać" ekipę filmową i rzucić gorzkie słowa w kierunku Piotra, wskutek czego ten... wyrzucił ją z domu!

Mnie wyzwała od najgorszego łącznie z tym, że całą ekipę produkcyjną... stwierdziła, że są kretynami, idiotami i nie będzie z nikim rozmawiać. Wtedy ja też, biorąc pod uwagę, że był już wieczór, nie chciałem jej powiedzieć, że ''masz w tej chwili wyjść'', tylko po prostu powiedziałem jej, żeby jutro się spakowała i pojechała do siebie do domu. To też odpowiedziała pi***** się, czy coś takiego

Mnie wyzwała od najgorszego łącznie z tym, że całą ekipę produkcyjną... stwierdziła, że są kretynami, idiotami i nie będzie z nikim rozmawiać. Wtedy ja też, biorąc pod uwagę, że był już wieczór, nie chciałem jej powiedzieć, że ''masz w tej chwili wyjść'', tylko po prostu powiedziałem jej, żeby jutro się spakowała i pojechała do siebie do domu. To też odpowiedziała pi***** się, czy coś takiego

Jak się potem okazało, Agata i Piotr poczuli ulgę, że w końcu byli osobno. Widzom jednak nie towarzyszyły tak pozytywne emocje, o czym dali znać w komentarzach. Choć opinie były podzielone, tym razem szczególnie dostało się Piotrowi, którego fani zaczęli nazywać narcyzem i manipulatorem.