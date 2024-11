Z każdym dniem uczestniczy "ŚOPW" przybliżają się do finału, a to oznacza, że mają coraz mniej czasu na poznanie się. Nie wszystkie duety jednak radzą sobie na tym etapie i chociażby Kamil i Joanna mają wyraźny problem z porozumieniem. W minionym odcinku mężczyzna starał się zaskakiwać żonę i odważniej zabiegał o jej względy, ale jak się okazało... i to nic nie dało! Teraz wytyka wprost, czego w niej nie znosi.

Kilka tygodni temu rozpoczęła się dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która dostarcza widzom sporo skrajnych emocji. Od samego początku fani zgodnie kibicują Agnieszce i Damianowi, którzy starają się o szczęśliwe zakończenie i już podczas podróży poślubnej wydawali się sobie bliscy. Ostatnio nawet mężczyzna zaskoczył wpisem o żonie, zdradzając, że "oboje dostali to, czego chcieli".

Nieco gorzej radzą sobie Agata i Piotr, u których atmosfera wciąż wydaje się napięta. Z początku wyglądali na dobrze dopasowanych, ale po powrocie z podróży poślubnej pojawiało się coraz więcej kłótni, aż w końcu ich relacja poważnie się popsuła. Między małżonkami niemal na każdym kroku dochodzi do sporu, a oni wyraźnie oddalają się od siebie. Trudno przewidzieć, czy do czasu finału zdołają się ze sobą porozumieć.

Tymczasem relacja Joanny i Kamila wydaje się chyba najbardziej zaskakująca, bowiem przez długi czas nie towarzyszyły jej żadne większe emocje. On bardzo się zdystansował, a ona na chłodno podchodziła do męża. W minionym odcinku nastąpił przełom, bo uczestniczka "ŚOPW" odwiedziła Kamila w jego mieście, a ten bardzo dbał o zapewnienie jej ciekawych atrakcji. Przygotował nawet romantyczną kolację przy świecach, która niestety niezbyt spodobała się żonie.

W kolejnym epizodzie czara goryczy się przeleje, a mężczyzna wprost wyzna ekspertce, że ma dość zachowania żony. Jak przyznał, ta nie potrafi się zrelaksować i dobrze bawić, dlatego nawet w zwykłej grze widzi rywalizację. Kamil nie ukrywa, że gdyby nie jego opanowanie, postawa Joanny doprowadzałaby do poważnych kłótni.