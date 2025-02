Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzadko zabiera głos w sieci. Tym razem jednak postanowiła pochwalić się swoją przemianą:

Zapowiada się intensywny czas - napisała na Instagramie.

Dodała, że zmiana fryzury to nie wszystko!

Metamorfoza Kornelii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dała się poznać jako skromna dziewczyna. To właśnie z tego powodu zaskarbiła sobie tak wielką sympatię widzów. W programie sparowano ją z Markiem. Kornelia podeszła do eksperymentu poważnie i starała się zrobić wszystko, aby wykorzystać szansę na miłość, jaką dał jej program.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z radością śledzą jej dalsze losy. Uczestniczka własnie zaskoczyła ich zdjęciem i pochwaliła się swoją metamorfozą:

Nowa ja! Zaczynamy od zmiany fryzury i lecimy dalej. Zapowiada się intensywny czas

Internauci nie szczędzili jej komplementów pod nowym zdjęciem:

Zmiana na plus

Bardzo dobrze wyglądasz

Małżeństwo Ci służy. Wyglądasz ślicznie

Historia miłości Kornelii i Marka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Kornelia i Marek poznali się dzięki 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Są jedyną, która przetrwała po tym sezonie. W finałowym odcinku nie ukrywali, że chcą kontynuować małżeństwo i dbać o uczucie, które miało okazję zakiełkować w programie. Kilka miesięcy po finale Marek oświadczył się Kornelii, a nagranie, które opublikował w sieci wzbudziło niemałe kontrowersje, ze względu na to, że wykorzystał tak ważny moment, by wpleść w niego współpracę. Mała wpadka jednak nie miała wpływu na to, jak szczere uczucia zrodziły się między małżonkami. Niedługo później, Kornelia by zrobić mężowi niespodziankę z okazji urodzin przyjęła jego nazwisko.

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub kościelny we wrześniu 2024 roku. Po udziale w show kilka razy udzielali wywiadów, w których podejmowali temat powiększenia rodziny, jednak podkreślili, że z niczym się nie spieszą. Fani ciekawi byli również kontaktów Kornelii z teściową, ponieważ w programie miało miejsce kilka trudnych sytuacji. Okazuje się, że poza kamerami zarówno Kornelia jak i Marek doskonale dogadują się z mamą i aktualnie mieszkają w Bydgoszczy, rodzinnym mieście pana młodego.

Te pary ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są razem

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył kilka par, które po zakończeniu eksperymentu wciąż kontynuują swoje małżeństwa. Oto zestawienie tych par:

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak (3. edycja): Poznali się w programie w 2018 roku. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem i mają dwoje dzieci: Jerzego i Biankę.

(3. edycja): Poznali się w programie w 2018 roku. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem i mają dwoje dzieci: Jerzego i Biankę. Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik (4. edycja): Po udziale w programie pozostali razem, a ich związek zaowocował narodzinami córki Tosi. Wzięli również ślub kościelny.

(4. edycja): Po udziale w programie pozostali razem, a ich związek zaowocował narodzinami córki Tosi. Wzięli również ślub kościelny. Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski (6. edycja): Para pozostała w małżeństwie po zakończeniu programu i doczekała się dwójki dzieci: Mieszka i Hani.

(6. edycja): Para pozostała w małżeństwie po zakończeniu programu i doczekała się dwójki dzieci: Mieszka i Hani. Kornelia i Marek Różańscy (9. edycja): Po programie kontynuowali związek, a we wrześniu 2024 roku wzięli ślub kościelny.

Jest jeszcze jedna, wyjątkowa para, która poznała się dzięki programowi. Zostali połączeni z innymi partnerami, jednak po eksperymencie postanowili dać sobie szansę:

Laura Wielich i Karol Maciesz (5. edycja) w 2023 roku wzięli ślub.

Warto zauważyć, że nie wszystkie małżeństwa zawarte w programie przetrwały próbę czasu, ale powyższe pary stanowią przykłady udanych związków zainicjowanych w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

