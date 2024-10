Małżeństwo Krzysztofa i Magdy z 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwało, choć wiele osób widziało w nich potencjał. Uczestnik show chętnie pokazuje co u niego słuchać — ostatnio był na wyjeździe we Włoszech, a teraz podzielił się bolesnymi przemyśleniami. Te słowa poruszyły internautów!

Krzysiek z "ŚOPW" zaniepokoił zdjęciem, a jego słowa doprowadzają do łez

Za nami pierwsze odcinki 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, w których uczestnicy wzięli ślub i zaczynają się lepiej poznawać. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są zachwyceni Agnieszką i Damianem, którzy bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Fani programu nie zapomnieli również o uczestnikach poprzednich edycji, którzy pokazują co u nich słychać za pośrednictwem Instagrama. Krzysztof poślubił Magdę i oboje wyglądali na bardzo dobraną parę, ale czas zweryfikował ich relację i podjęli decyzje o rozwodzie — oboje postanowili nie wdawać się w szczegóły. Teraz uczestnik show chętnie pokazuje co u niego słychać, a ostatnio opublikował zdjęcie, na którym wygląda na dość przygnębionego, a opis daje do myślenia.

Siedział w aucie, sam na opustoszałej ulicy, a deszcz rytmicznie bębnił o szyby, jakby śpiewając pieśń do jego myśli. Oparł czoło o zimne szkło, czując, jak krople spływają po drugiej stronie, tworząc labirynt wspomnień, z których nie potrafił się wydostać. Zawsze wracał myślami do przeszłości — do niej. Ale przecież odeszła......(...) — czytamy na Instagramie Krzysztofa.

W dalszej części wpisu Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odniósł się do samotności i do tego, że ciężko jest zapomnieć o przeszłości.

Aż dziś, siedząc samotnie w tej ciszy, coś w nim pękło. Zrozumiał, że przeszłość to tylko cień, który zabiera mu teraźniejszość. (...) Zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Może krople deszczu nie przestaną padać, ale teraz wiedział, że musi iść naprzód. Zostawić przeszłość tam, gdzie jej miejsce. Spojrzał przed siebie na oświetloną drogę i po raz pierwszy od dawna poczuł coś nowego — cień nadziei — storna 207 — czytamy dalej.

Internauci są poruszeni słowami uczestnika show i postanowili go pocieszyć miłymi słowami. My również mamy nadzieje, że na kolejnym zdjęciu Krzysztof pochwali się swoim uśmiechem.

Czasem odpuścić to jedyne wyjście, jakie mamy i wierzę, że to drzwi do czegoś nowego lepszego

Wszystkie Twoje uczucia są wylane na papier, odbieram, że piszesz sam o sobie (oczywiście jest to piękne) ale czy warto żyć złudzeniami ? Skoro pojawił się cień nadziei, to idź przed siebie Krzysiu, tam w oddali na pewno czeka na Ciebie prawdziwa, piękna miłość

Piękne chwytające za serce słowa... — piszą internauci.

