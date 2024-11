Magda jako pierwsza musiała opuścić gospodarstwo Rafała z "Rolnik szuka żony". Okazało się, że rolnik spośród trzech kandydatek z nią miał wspólnego akurat najmniej i dość wcześnie zdecydował się jej podziękować za udział. Magda jednak nie żywi urazy do "Rolnika" i chętnie komentuje, to co dalej dzieje się w odcinkach. Tym razem jednak poruszyła swój temat. Musiała coś wytłumaczyć. Sama miałam wątpliwości!

Magda z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa: "Trochę tęsknie". Zaraz musiała się tłumaczyć, nie dziwię jej się

Rafał z "Rolnik szuka żony" odesłał Magdę do domu, ale uczestniczka zapisała się w pamięci widzów. To właśnie ona skrywała tajemnice, które ich nurtowały. Początkowo okazało się, że nie przyznała się, że była już w małżeństwie, co nie do końca podobało się Rafałowi, jednak zdecydował się zaprosić ją do siebie. Uczestniczka miała jednak jeszcze jedną tajemnicę, o której nie chciała mówić przed kamerami. Ta kwestia też interesowała fanów. Magda okazywała Rafałowi ogromne zainteresowanie i widać było, że jej zależy. W programie z emocji również nie raz zalała się łzami. Ostatecznie rolnik zdecydował się odesłać ją do domu, twierdząc, że czuje się przez nią "osaczony", z czym sama zainteresowana nie mogła się zgodzić.

W jednej z ostatnich opublikowanych na Instagramie relacji, powróciła pamięcią do momentu, kiedy jeszcze przebywała na gospodarstwie Rafała.

Trochę za nią tęsknię - napisała.

A to, co fani zobaczyli na zdjęciu, nieźle ich zdziwiło.

Facebook/Rolnik szuka żony

Magda z "Rolnik szuka żony" została zasypana komentarzami od internautów, na które zdecydowała się odpowiedzieć i odnieść do wszelkich niejasności:

Dużo osób się pyta, kogo przytulam i mylą osoby. Na zdjęciu przytulam Dominikę.

Fani mogli się pomylić i myśleć, że Magda przytula się z Anetą i do niej kierowane są słowa tęsknoty. Mogłoby to dziwić, ponieważ już w programie uczestniczka nie ukrywała, że kibicuje Dominice i ma nadzieję, że ostatecznie to właśnie Dominikę wybierze Rafał.

Instagram @koniczynka_77

Ostateczna decyzją Rafała okazało się, że to właśnie Dominika została tą jedyną. Przed parą czas rewizyt oraz wielki finał, podczas którego dowiemy się, jak dalej potoczyły się losy rolników, rolniczek i ich wybranków. Decyzja Rafała okazała się być wielkim zaskoczeniem dla Anety, która była niemalże pewna, że to jej właśnie da szansę rolnik. Swojego zdania nie ukrywała też przed kamerami. Widzowie nie szczędzili jej złośliwych komentarzy: "A już była przekonana, że zostanie beneficjentką programu willa plus wręcz prawie się już zakochała". Wygląda jednak na to, że dziewczyna bardzo szybko pogodziła się z decyzją rolnika. Na swoim Instagramie udział w "Rolnik szuka żony" podsumowała słowami: "Ogromne emocje i zwrot akcji". Mamy nadzieję, że i Aneta niedługo znajdzie swoją miłość.

