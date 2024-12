Waldemar z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" opublikował w mediach społecznościowych nowy wpis i zaskoczył chyba wszystkich. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników w historii programu postanowił podsumować wielki finał jedenastego sezonu, który jego zdaniem nie był tak emocjonujący, jak ten z jego udziałem. W komentarzach rozpętała się burza, a internauci nie ukrywają swojego oburzenia. Również produkcja "Rolnik szuka żony" skomentowała wpis Waldemara!

Produkcja "Rolnik szuka żony" zareagowała na wpis Waldemara po finale 11. edycji

W minioną niedzielę zakończyła się jedenasta edycja "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku widzowie dowiedzieli się, jak potoczyły się losy wszystkich uczestników, którzy szukali miłości w hicie Telewizyjnej Jedynki. W wielkim finale nie zabrakło naprawdę wielkich emocji, które wywołał m.in. Sebastian, który zdradził, że po zakończeniu relacji z Kasią, spędził kilka dni z Patrycją, a później urwał z nią kontakt. Fani programu z ostatniego odcinka dowiedzieli się również, że Adam po zerwaniu z Wiktorią ogłosił nowy związek. Po emisji finału "Rolnik szuka żony" fani ruszyli z komentarzami. Głos postanowił zabrać również Waldemar, który wystąpił w poprzedniej edycji programu. Rolnik postanowił porównać finał dziesiątego sezonu z finałem jedenastej edycji i uznał, że tym razem zabrakło emocji.

Po emisji dzisiejszego finału bezapelacyjnie stwierdzam iż emocje, które na finiszu zapewnili bohaterowie X edycji RSZ długo jeszcze pozostaną nie do pobicia jak na jubileuszowa edycje przystało. Co najważniejsze nie sprzedaliśmy finału naszych historii w XI odcinku tylko prawdziwa Bomba czekała na widzów w finale. Moi programowi koledzy Arturze i Darku my to dopiero dostarczyliśmy widzom emocje, jakich ten program nie widział rozpoczął swój wpis Waldemar.

Niestety, rolnik uważa nawet, że również w kolejny, dwunastym sezonie nie będzie tak emocjonująco, jak w dziesiątej edycji z jego udziałem.

Nie sadze ze w XII edycji tez znajdzie się ktoś kto da widzom takie emocje jak nasza Trojka. Prędko jak w przypadku chociażby filmu Jamesa Camerona Titanic który rządził na szczycie 12 lat, nie zostaniemy zdetronizowani ( co najmniej druga dekadę o ile jeszcze będzie tyle sezonów dodał.

Waldemar wywołał burzę swoim wpisem po finale "Rolnika" i nawet Nicola nie wytrzymała i opublikowała dosadny komentarz na Instagramie. Wielu fanów programu nie mogło uwierzyć, że Waldemar mógł napisać takie słowa, które zaskoczyły również produkcję hitu TVP. Okazuje się bowiem, że pod wpisem rolnika produkcja również opublikowała krótki i wymowny komentarz.

Waldku, nie chodzi o emocje czy sensacje na Finale, a o miłość, szacunek i znalezienie partnera lub partnerki. Dlatego Tobie, Dorocie i małej Dominice przesyłamy dużo miłości

Co sądzicie o wpisie Waldemara? Waszym zdaniem rolnik przesadził?

Przypominamy, że Waldemar wziął udział w jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony" i rzeczywiście dostarczył widzom sporą dawkę emocji. To właśnie on był bohaterem afery, która wyszła na jaw w trakcie nagrań programu. Produkcja musiała zareagować, gdy okazało się, że poza programem utrzymuje kontakt z tajemniczą kobietą. Ostatecznie rolnik postanowił zakończyć tę relację i wytłumaczył się przed swoimi kandydatkami. Waldemar od samego początku nie ukrywał, że jego faworytką jest Ewa i to z nią chciał stworzyć związek- dziś wiemy już, że im nie wyszło, a w finale "Rolnik szuka żony" doszło do rozstania i awantury Waldemara i Ewy. Również w finale okazało się, że po zakończeniu z znajomości z Ewą, rolnik znalazł swoje szczęście u boku innej kandydatki. To właśnie w finale "Rolnik szuka żony" okazało się, że Waldemar i Dorota są parą.

