Sara z "Rolnik szuka żony" bardzo przeżyła decyzję Artura o tym, że nie chce już dalej kontynuować relacji, która miała swój początek w programie. Widzowie zdążyli się jednak mocno przywiązać do uczestniczki i trzymają za nią kciuki po programie. Nic dziwnego, że jej nowe nagranie wzbudziło takie poruszenie.

Sara z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie po rozstaniu z Arturem

Sara dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" zdobyła sporą sympatię widzów. Obecnie na Instagramie śledzi ją ponad 57 tysięcy osób. Uczestniczka bardzo to docenia, mimo tego, że do tej pory nie była zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Niedługo po finale Sara z "Rolnika" odniosła się do rozstania z Arturem, przyznając że "życie toczy się dalej i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami". Tym razem jednak zaskoczyła fanów nie wpisem w sieci, a nagraniem. Nagrywając się, poprosiła o wyrozumiałość, co miała na myśli?

Instagram @sjaqb Instagram @sjaqb

Okazuje się, że Sara z "Rolnik szuka żony" powoli przełamuje się, by być bardziej aktywna w mediach społecznościowych, a by budować relację z ludźmi, który dobrze jej życzą, chce więcej nagrywać "story mówionych".

Dobry wieczór kochani, jest to moja pierwsza tego typu relacja mówiona także bardzo proszę o wyrozumiałość. Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, które od was dostaję, jest was bardzo dużo i przybywa was jeszcze więcej, za co jestem ogromnie wdzięczna i tak uznałam, że w ramach podziękowania na chwilę wam się pokaże tu dzisiaj i odrobinę do was pogadam. Jeszcze raz dziękuję bardzo i dajcie znać, co u Was - zaczęła.

Instagram @sjaqb Instagram @sjaqb

Sara z "Rolnika" dała możliwość fanom, by wysyłali do niej wiadomości i dzielili się tym, co u nich słychać. Wygląda jednak na to, że oprócz tego uczestniczka dostała mnóstwo słów wsparcia i zachęty, by pokazywała się w sieci w ten sposób zdecydowanie częściej:

Z tego co poczytałam, co do mnie pisaliście to widzę, że dużo osób jest zadowolonych, że tu do Was mówię, więc uznałam, że czemu by tego nie powtórzyć, więc jestem dzisiaj. Za oknem tak nieciekawie (...) ale teraz się trochę uspokoiło, więc mam plany na krótki spacer, mam nadzieję, że mnie nic nie zaskoczy po drodze.

Instagram @sjaqb Instagram @sjaqb