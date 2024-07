Agnieszka Więdłocha w rozmowie z Party.pl dementuje plotki, jakie pojawiły się ostatnio w kolorowej prasie. Jeden z tabloidów napisał, że aktorka żałuje, że w serialu "Powiedz TAK" zagrał Cezary Pazura. Więdłocha przed naszą kamerą zaprzeczyła tym rewelacjom i zdradziła, co myśli o swoim koledze z plany. Jak im się współpracowało w nowej produkcji Polsatu?

To były urocze, wspaniałe sceny, które mogłam z nim zagrać. Bardzo się cieszę, że nawet były dopisywane nam sceny. Nie ukrywam, że byłam dumna jak potrafiłam Czarka rozśmieszyć w trakcie sceny. I to był mój prywatny komediowy sukces. Czarek jest absolutnie fantastycznym aktorem i bardzo bystrym facetem, który rozbrajał nas wszystkich żartem- powiedziała aktorka. Jedyne czego mogę się bać, to to, że zagram dużo gorzej niż Czarek w tym serialu, I tego tylko się boję, że on swoim aktorstwem mnie przykryje.