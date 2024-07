1 z 11

Tamara Arciuch, Weronika Rosati i Agnieszka Więdłocha były gośćmi na czwartkowej konferencji nowego serialu Polsatu - "Powiedz TAK!". W produkcji zagra plejada gwiazd, a wśród nich między innymi Cezary Pazura, Sylwia Gliwa i wschodząca gwiazda Nikodem Rozbicki.

Piękne aktorki na konferencji wyróżniały się stylizacjami. Tamara Arciuch wybrała szarą, satynową sukienkę z golfem. Weronika Rosati z kolei wzorzystą, zwiewną sukienkę, którą połączyła ze szpilkami Valentino. Z kolei Agnieszka Więdłocha wybrała casualowy styl. Kto miał najlepszą stylizację?

O czym będzie serial? „Powiedz TAK!” to obyczajowo – komediowa historia, która w zabawny sposób przedstawia życiowe wzloty i upadki warszawskich trzydziestolatków. Czworo przyjaciół: Basia, Wiktor, Justyna i Bartek (granych przez obecnie najbardziej pożądanych aktorów młodego pokolenia - Katarzynę Zawadzką, Pawła Domagałę, Agnieszkę Więdłochę i Nikodema Rozbickiego) wspiera się wzajemnie i planuje zrobić oszałamiającą karierę w branży ślubno-weselnej! Prym wiedzie Basia, niepoprawna romantyczka z sercem na dłoni, która kocha to, co robi i zaraża innych swoją pasją. Zdejmie z głów państwa młodych i ich rodzin wszystkie problemy organizacyjne, spełni nawet najbardziej szalone marzenia, aby wspaniale przeżyli swój najpiękniejszy dzień w życiu. Sęk w tym, że ona sama też marzy o prawdziwej, romantycznej miłości, ale nie może znaleźć swojej drugiej połówki. W każdym odcinku pojawią się nowi bohaterowie – klienci firmy Basi - przyszłe młode pary i ich życiowe historie.

