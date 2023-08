Edyta Pazura świętowała 60. urodziny ukochanego męża. Z tej okazji para wyprawiła Cezaremu Pazurze huczną imprezę w towarzystwie najbliższych. Niestety, ten wieczór zakochani zapamiętają na długo - celebracja okrągłego jubileuszu zakończyła się dla żony aktora na SORze, a na instagramowym profilu Edyty Pazury pojawiły się zdjęcia ze złamaną nogą. Teraz gwiazda postanowiła zdradzić, co tak naprawdę się stało. Edyta Pazura zdradziła, jak złamała nogę na 60. urodzinach Cezarego Pazury Cezary Pazura 60. urodziny obchodził 13 czerwca, jednak artysta postanowił świętować je dopiero pod koniec miesiąca. W miniony weekend aktor w towarzystwie swojej ukochanej żony, Edyty Pazury , oraz najbliższych celebrował więc swój wielki dzień. Nie zabrakło wspaniałych niespodzianek, czy imponującego tortu, jednak tego, co nastąpiło w trakcie imprezy, nie spodziewał się nikt. Edyta Pazura miała wypadek na 60. urodzinach Cezarego Pazury . Piękna blondynka trafiła na SOR, gdzie okazało się, że złamała prawą nogę. Gwiazda pomimo trudnych chwil starała się zarażać optymizmem nazywając się "królową balu" i robiąc dobrą minę do złej gry. Teraz na instagramowym koncie Edyty Pazury pojawiło się kolejne zdjęcie o kulach i z gipsem, do którego dołączyła wymowny komentarz. Co ciekawe, żona Cezarego Pazury pomimo wypadku wciąż z wielką radością podchodzi do świata i wyznaje, że 60. urodziny męża i tak będzie dobrze wspominać. - Jak widać i tak mogę nadal dobrze się ubrać 🤪 Jakoś to mnie wcale nie dziwi, że wtedy, kiedy w Polsce panują największe upały, ja zostałam uraczona gipsem 🙃 Mimo wszystko nadal uważam, że to była jedna z lepszych imprez w moim życiu 😎Bawiłam się lepiej niż jubilat 🤡 (co można wnioskować po załączonym obrazku) - napisała na Instagramie Edyta Pazura. ...