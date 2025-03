Cezary Trybański i Izabela Skierska zaprezentowali elegancki walc do utworu Varius Manx "Zanim zrozumiesz". Para oznaczona numerem cztery poruszała się z gracją, a ich taniec wprawił publiczność w zachwyt, wywołując żywiołowe reakcje.

Cezary Trybański i Izabela Skierska zatańczyli w "Tańcu z Gwiazdami"

Cezary Trybański i Izabela Skierska zaprezentowali w "Tańcu z Gwiazdami" elegancki walc do utworu Varius Manx "Zanim zrozumiesz". Były koszykarz, znany ze swojego imponującego wzrostu, stanął przed wyzwaniem, jakim jest opanowanie tanecznych figur i płynnych ruchów na parkiecie. Mimo swoich warunków fizycznych poradził sobie z choreografią, a jego partnerka zadbała o to, by taniec miał lekkość i emocjonalny przekaz.

Publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami, a jurorzy nie kryli różnorodnych opinii. Tomasz Wolny zwrócił uwagę na trudności wynikające z budowy ciała Cezarego, przyznając, że ocena jego umiejętności tanecznych jest dla niego nietypowym doświadczeniem. Ewa Kasprzyk, przeciwnie, była zachwycona sportowcem i podkreśliła, że od razu zdobył jej sympatię.

Ich występ pokazał, że nawet osoby spoza świata tańca mogą zachwycić widzów i podjąć się wyzwania na parkiecie.

Życie pakuje nas w takie ciała, że coś nam łatwiej przychodzi, a coś trudniej. (...) Jesteś dla nas wyzwaniem. Nie mieścisz się w kanonie. Chciałbym na nowo na was spojrzeć. (...) - wyznał Tomasz Wygoda.

To jest 'Taniec z Gwiazdami', a nie lekcja anatomii. Ja przede wszystkim kocham sportowców, kocham sport. Pokochałam cię, Cezary, od pierwszych ruchów. W ogóle mi nie przeszkadza, ile kto ma centymetrów. (...) Pierwszy raz ktoś patrzy na mnie z góry - skomentowała taniec Ewa Kasprzyk.

Jak jury oceniło parę numer 4?

Rafał Maserak - 6

Ewa Kasprzyk - 7

Tomasz Wolny - 5

Iwona Pavlović - 5

Razem zdobyli 23 punkty.

Cezary Trybański i Izabela Skierska zrobili show w "Tańcu z Gwiazdami"?

Pod postem na oficjalnych social mediach "Tańca z Gwiazdami" fani skomentowali taniec Cezarego Trybańskiego i Izabeli Skierskiej. Fani byli zachwyceni tym, co zobaczyli i oceniali występ sportowca bardzo pozytywnie.

Czarek będzie najwyższym uczestnikiem w historii 'Tańca z Gwiazdami' - mierzy 218 cm! Ponadto jest założycielem fundacji i akademii koszykarskiej. Propaguje aktywność fizyczną w każdej postaci - przedstawiono koszykarza na oficjalnym profilu TzG.

Jestem pod wrażeniem, że mimo dużej różnicy wzrostu taniec wypadł naprawdę dobrze! Niesamowity wzrusz i emocje! Mega mi się podobało. Pan Cezary jest normalnie moim idolem!

Mnie się podobało było bardzo magicznie i naturalnie - pisali fani.

Występ ocenił również tancerz poprzedniej edycji show - Michał Kassin:

Pokazali, że w tańcu nie ma żadnych ograniczeń! Tańczyć każdy może i w każdej konfiguracji! Wow.

