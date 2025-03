Zenek Martyniuk nagle zaskoczył swoją deklaracją! W rozmowie z mediami przyznał, że nie wyklucza udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Dotychczas gwiazdor disco polo odmawiał udziału w tanecznym show, ale ostatnio zaczął się nad tym poważnie zastanawiać. Wszystko z powodu swojej wnuczki!

Program ''Taniec z Gwiazdami'' od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce, a udział w nim biorą zarówno aktorzy, celebryci, jak i artyści sceny muzycznej. Ewentualne pojawienie się Zenka Martyniuka w tej produkcji z pewnością przyciągnęłoby wielu widzów. W rozmowie z portalem "Shownews" muzyk przyznał, że ostatnio nabrał chęci na udział w tanecznym show Polsatu, a to wszystko za sprawą jego wnuczki, która jest ogromną fanką tańca.

Zenek Martyniuk szybko dodał, że... chętnie pojawiłby się jako uczestnik "Tańca z gwiazdami"!

To jest fajna sprawa i bardzo chętnie bym poszedł do tego programu. Przecież ja czuję rytm, chociaż do tańca to jestem raczej noga. Mógłbym się więc tam wiele nauczy

Jest jednak jeden problem - napięty grafik muzyka. Zenon Martyniuk gra mnóstwo koncertów, a udział w "Tańcu z gwiazdami" wiązałby się z codziennym przebywaniem w Warszawie. Muzyk jednak wymownie dodał, że "jakby postanowił, że weźmie udział, to by dał radę".

Największy problem to znaleźć czas, bo w tym roku to ja mam tyle koncertów, że nie wiem, jak to zorganizować. Na te dwa miesiące treningów do przyszłej edycji to trzeba byłoby codziennie być w Warszawie. (…) Jak ja bym postanowił, że wezmę w tym udział, to ja bym kurde dał radę, chociaż nie umiem tańczyć zupełnie i inaczej liczę wszystkie te kroki

- dodał