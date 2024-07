Fani pokochali Danutę Martyniuk w nowym klipie "Tańcz" i na pewno równie chętnie obejrzeliby jej popisy w "Tańcu z Gwiazdami". Giełda nazwisk do kolejnej edycji hitowego show Polsatu cały czas się powiększa, ale czy faktycznie zobaczymy tam żonę Zenka Martyniuka? Wszystko jasne.

Do kolejnej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało już coraz mniej czasu, a kolejne informacje dot. tancerzy i gwiazd, którzy wystąpią w show, wcale nie schładzają atmosfery wokół formatu Polsatu. Czy dołączy do nich Danuta Martyniuk, która przeszła ostatnio oszałamiającą metamorfozę?

Jak donosił serwis "Pomponik" jeszcze niedawno, nazwisko Danuty Martyniuk znalazło się na liście osób, z którymi prowadzono rozmowy ws. nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz z kolei, w rozmowie z "Faktem", żona Zenka Martyniuka miała zdementować ten fakt:

Niestety, wygląda na to, że na ewentualne wieści o obecności Danuty Martyniuk na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" przyjdzie nam jeszcze poczekać. Fani z pewnością byliby zachwyceni takim obrotem spraw, szczególnie, że w teledysku Sławomira i Zenona Martyniuka, Danuta zachwyciła internautów i nie tylko:

Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry… A my z Zenkiem na gitarach i było super

- zachwycał się Sławomir Zapała.