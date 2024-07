Jest nazwisko kolejnej gwiazdy, która ma wystąpić w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim czasie wyszło na jaw, że w programie zaprezentuje się m.in. Majka Jeżowska, a teraz okazuje się, że w tanecznym show Polsatu nie zabraknie również bardzo popularnej celebrytki. Jak donosi Jastrząb Post będzie to Caroline Derpienski!

Caroline Derpienski wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Chociaż do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu, to widzowie już zastanawiają się, co stacje przygotowały na jesienną ramówkę. Nie jest tajemnicą, że Polsat zaplanował kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". 14. sezon tanecznego show był prawdziwym hitem, a o Kryształową Kulę walczyły naprawdę wielkie gwiazdy polskiego show-biznesu. Wszystko wskazuje na to, że w 15. edycji programu również pojawią się gorące nazwiska, które będą przyciągać widzów przed telewizory. Dziś informowaliśmy, że w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpi uwielbiana aktorka, a teraz okazuje się, że na parkiecie najprawdopodobniej zobaczymy również Caroline Derpienski!

Caroline Derpieński fot. Podlewski/AKPA

Jak informuje portal Jastrzab Post trwają rozmowy Caroline Derpienski z producentami "Tańca z Gwiazdami" i wszystko wskazuje na to, że już niedługo celebrytka zaprezentuje swoje umiejętności taneczne.

rozmowy z Derpienski o umowie są już ''finalizowane'' donosi źródło portalu.

Instagram@CarolineDerpienski

Spodziewaliście się Caroline Derpienski w "Tańcu z Gwiazdami"? Będziecie jej kibicować w programie? My już nie możemy doczekać się premiery najnowszej edycji hitu Polsatu.

Przypominamy, że w "Tańcu z Gwiazdami" ma się również pojawić topowa wokalistka, która w przeszłości była jurorką w muzycznym programie telewizyjnym.

Zobacz także

