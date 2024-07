Magda Mołek była jedną z gwiazd, która miała pojawić się w poprzedniej, wiosennej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Znana dziennikarka była o krok od podpisania umowy, jednak ze względów zdrowotnych musiała się wycofać. Czy po kilku miesiącach sytuacja się zmieniła? Po jej komentarzu na Instagramie Michała Danilczuka, w sieci zawrzało!

Magda Mołek i Michał Danilczuk razem w "Tańcu z Gwiazdami"?

Trwają przygotowania do 15. jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Producenci są już bliscy skompletowania całej obsady - wiadomo już, że na parkiecie ponownie pojawi się 12 par. Stacja oficjalnie nie potwierdziła jeszcze żadnego z uczestników, jednak media dotarły do kilku nazwisk, wśród nich są m.in. Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Filip Bobek, Alicja Bachleda-Curuś, Danuta Martyniuk, Mikołaj Roznerski, Maciej Zakościelny czy Mariusz Czerkawski. Póki co to tylko spekulacje, które teraz podsycili również... Michał Danilczuk i Magda Mołek!

W poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" Michał Danilczuk wraz z Maffashion doszli aż do wielkiego finału, gdzie ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Jeszcze wcześniej wraz z Jackiem Jelonkiem stworzyli pierwszą jednopłciową parę w historii show - również z sukcesem, zdobywając drugie miejsce. Czy w nowej serii hitu Polsatu ponownie zobaczymy Michała? Dodając filmik, na którym tańczy, tancerz zapytał fanów:

Wkrótce kolejna edycja @tanieczgwiazdami , kto już nie może się doczekać?

Wśród dziesiątek komentarzy pojawił się jeden, szczególnie wymowny! Magda Mołek napisała:

Zgadnij!

Oczywiście to nie musi oznaczać, że Mołek pojawi się na tanecznym parkiecie. Warto jednak dodać, że chciała pojawić się w show już w poprzedniej odsłonie:

Ja chcę o tym Tańcu z gwiazdami porozmawiać, bo chce się przyznać, że mimo zaproszenia, nie wzięłam udziału w tej edycji, a tak bardzo chciałam. Ja już naprawdę prawie się zgodziłam. Ale jednak moje względy zdrowotne gdzieś tam zaważyły ostatecznie na tym, że się jednak tego nie podjęłam. Bardzo wam wszystkim kibicuję i bardzo wam wszystkim zazdroszczę mówiła w rozmowie z Anitą Sokołowską, zwyciężczynią show

Czyżby teraz miałoby się udać? Fani są zachwyceni taką wizją:

ależ by to była kolejna idealna para tańcząca TzG Magda M. & Michał D!

Taaak, duet z Magdą to coś czego ten program potrzebuje! Czekamy na potwierdzenie

Tak się cieszę, że znów w niej wystąpisz. Jesteś takim promykiem tego programu i bez Ciebie nie byłby taki sam. ???? Niezmiennie będę trzymać kciuki i kibicować z całego serducha!

Co sądzicie?

