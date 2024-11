Wielkimi krokami zbliżamy się do finału "Tańca z gwiazdami", a fani w roli faworytów do zwycięstwa widzą najbardziej Vanessę Aleksander i Michała Bartkiewicza. Ta para od pierwszego odcinka prezentuje naprawdę wysoki poziom i nie przestaje zaskakiwać widzów kolejnymi imponującymi i skomplikowanymi choreografiami. Nic więc dziwnego, że Vanessa i Michał bez problemu zameldowali się już w półfinale tanecznego show.

Po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" mieliśmy okazję porozmawiać z Vanessą Aleksander i Michałem Bartkiewiczem. Aktorka przed naszą kamerą opowiedziała o wyjątkowej relacji, jaka połączyła ją z tancerzem.

W rozmowie z naszym reporterem Vanessa Aleksander przyznała wprost, że bardzo zaprzyjaźniła się z Michałem Bartkiewiczem. Nie ukrywa, że z tancerzem ma bliską relację, która z pewnością pomaga im jeszcze lepiej oddać emocje na parkiecie.

To, że my mamy na przykład taką bliską relację, że się tak zakumplowaliśmy i że tak szybko się zbliżyliśmy i sobie tak bardzo ufamy też na polu prywatnym, to jestem przekonana, że wpływa na to, jaka jest jakość tego występu.

- przyznała Vanessa Aleksander