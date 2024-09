To rzadkość - już w 1. odcinku nowej, 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" padły cztery dziesiątki! Maksymalną ilość punktów zdobyli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Ich znakomite pasodoble przejdzie do historii show - jurorzy wprost oniemieli. Zobaczcie, jak wyglądał ten występ!

Vanessa Aleksander w "Tańcu z Gwiazdami" przeszła do historii

Ruszyła 15., jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Poziom uczestników jest naprawdę wysoki - jurorzy nie szczędzili pochwał i wysokich not. Kiedy wszyscy myśleli, że to Julia Żugaj zdobędzie najwyższą ilość punktów (bo aż 38), to nadszedł czas na taniec Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza. Za swoje pasodoble aktora i jej partner zdobyli 40 punktów!

Proszę państwa, zatańczyła przed Wami para pokazowa - Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz powiedziała krótko zachwycona Iwona Pavlović

Jurorka nie mogła sobie przypomnieć sytuacji, kiedy dała "10" już w 1. odcinku!

Pawel Wodzynski/East News

Widzowie oczywiście podzielają opinie jurorów!

Rozbiliście bank ! Pięknie! Ale też fakt że była normalna muzyka jaka powinna być w pasodoble powodowała że oglądało się to ZUPELNIE inaczej

Taniec pokazowy, którym można zachwycić bez podnoszeń i robienia show. Kapitalne pasodoble

Wow! Dziewczyna pozamiatała parkiet i nic na nim nie zostawiła. Panie i panowie, to było prawdziwe paso doble, dziękuję, kurtyna!

A Wam jak się podobało? Vanessa ma szansę na wygraną?

