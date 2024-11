Vanessa Aleksander idzie jak burza i nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie aktorka zdecydowała się podzielić wspaniałą informacją, która wywołała wielkie poruszenie. Fani są zachwyceni!

Vanessa Aleksander po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami" ogłosiła radosne wieści

Vanessa Aleksander dopiero się rozkręca i będzie o niej niewątpliwie jeszcze głośno! 28-latka wzięła udział w 15. edycji "Tańca z gwiazdami" i szła jak burza w stronę finału. Z odcinka na odcinek aktorka i Michał Bartkiewicz prezentowali coraz bardziej zaawansowany poziom taneczny, a jurorzy byli zachwyceni tym, co widzą na parkiecie. Ostatecznie do wielkiego finału zakwalifikowali się: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Sara Janicka i Maciej Zakościelny, oraz oczywiście Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Decyzja była bardzo ciężka, ponieważ wszyscy zaprezentowali się wybitnie, jednak zwyciężyć mogła tylko jedna z par. Zdaniem jury i widzów, to Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zaprezentowali się najlepiej i to oni zgarnęli główną wygraną!

Szybko wyszło na jaw, że aktorka podczas "Wielkiego Finału" tańczyła z kontuzją, o czym nie chciała nikomu mówić. Prawda wyszła na jaw, po tym jak Aleksander źle się poczuła i potrzebna była interwencja medyków.

Vanessa Aleksander źle się poczuła i już w garderobie udzielono jej pierwszej pomocy. Tańczyła pomimo kontuzji, otrzymała leki przeciwbólowe. Zadzwoniono także po karetkę — przekazało biuro prasowe Polsatu w rozmowie z Plejadą.

Gdy emocje opadły i aktorka poczuła się nieco lepiej, postanowiła odezwać się do fanów i podziękowała im za wsparcie i za wszystkie sms-y, które zostały na nią wysłane. Vanessa postanowiła też powoli wrócić już do swoich obowiązków i jak się okazuje, już niedługo będzie można podziwiać ją w kolejnym sezonie "The Office PL", gdzie Aleksander wciela się w rolę Patrycji Kowalskiej - byłej wiceprezeski firmy Kropliczanka.

High five! Dobre wiadomości na dzisiaj: wracaMY do Siedlec!Piąty sezon THE OFFICE PL potwierdzony! Biuro Kropliczanki odwiedzimy ponownie w 2025 roku. - przekazano na profilu Canal+.

Fani są zachwyceni tą informacją i nie mogli ukryć swojego zachwytu!

Najlepsza wiadomość dnia

Zrobiliście mi dzień. Dziękuję.

Yesss, do zobaczenia!

Świetne wieści, czekamy! - piszą.

Vanessa Aleksander w jednym z wywiadów przyznała, że początkowo obawiała się tego projektu:

Po pierwsze, nigdy wcześniej nie brałam udziału w projekcie komediowym. Po drugie, nie wiedziałam, z czym się je format mockumentalny. Po trzecie, była cała legenda 'The Office', która nam towarzyszyła - wielki format, który powstał w Wielkiej Brytanii, a potem miał swój ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. I z tą legendą trzeba było się mierzyć. Dlatego pierwsze tygodnie na planie pierwszego sezonu były dla mnie bardzo trudne - zdradziła aktorka w rozmowie z PAP Life.

Wygląda jednak na to, że aktorka świetnie sobie poradziła w "The Office PL", a fani uwielbiają jej rolę! Cieszycie się, że będzie nowy sezon?

