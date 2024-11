Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz to jedna z czterech par, które dotarły aż do półfinału tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Łatwo nie było, ale teraz to właśnie dzisiaj Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Maciej Zakościelny i Sara Janicka będą walczyli o przejście do kolejnego odcinka i zajęcie miejsca na podium. Niestety jedna z par już niedługo pożegna się z programem.

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zawalczą o Kryształową Kulę?

Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zapytani zostali przez naszego reportera o to, czy widzą się w finale z "Kryształową Kulą". Zabrakło tu odpowiedź "tak", lub "nie". Jednak widać, że para numer 8 zawalczy o to, żeby przejść to "Wielkiego Finału Tańca z Gwiazdami". Motywacja i chęci są, nie zabrakło również ciężkich treningów.

Najpierw trzeba przejść półfinałowy odcinek. Super by było, gdyby ta przygoda trwała jak najdłużej - odpowiedziała Vanessa.

Teraz zaczynamy wszystko od nowa - dodał Michał Bartkiewicz.

Co jeszcze wyjawili nam Vanessa i Michał? Zobaczcie koniecznie wideo!

