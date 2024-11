Fani Vanessy Aleksander od trzech dni bardzo się o nią martwili, a to wszystko przez to, że zaraz po finale "Tańca z Gwiazdami" aktorka zasłabła i niezbędna była pomoc ratowników medycznych. Na całe szczęście właśnie odezwała się do fanów, a dodatkowo wyjawiła, co łączy ją z Michałem Bartkiewiczem. Sprawdźcie!

Vanessa Aleksander zabrała głos po finale "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" wzbudza w fanach wiele emocji. A szczególnie, gdy jest to finał sezonu, który w tym roku oglądało ponad 2,1 miliona widzów! 15. edycja show była naprawdę wyjątkowa, a finaliści przeszli samych siebie, aby zdobyć Kryształową Kulę. W rezultacie udało się to Vanessie Aleksander i Michałowi Bartkiewiczowi, którzy byli faworytami wielu internautów. Po wielkiej euforii przyszedł czas na chwilę grozy, ponieważ Vanessa Aleksander zasłabła. Fani martwili się o zdrowie aktorki i czekali na jej komentarz po finale "Tańca z Gwiazdami". Teraz Vanessa Aleksander przerwała milczenie i za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do swoich fanów. W najnowszym wpisie podsumowała swoją przygodę w tanecznym show Polsatu:

(...) emocje powoli opadają, więc chciałabym zamieścić tu kilka słów. trudno jest zmieścić w słowach jak wdzięczna jestem za możliwość uczestniczenia w tej przygodzie, i za wsparcie które w jej ramach otrzymaliśmy, ale spróbuję: DZIĘKUJĘ!!! zaczęła swój wpis gwiazda.

Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" dziękowała wszystkim osobom z Polsatu i produkcji show, dzięki którym przeżyła wspaniałą przygodę w hicie stacji. Nie zabrakło również podziękowań dla najbliższych.

(...) jestem ogromnie wdzięczna swoim najbliższym - przyjaciołom i rodzinie za wspieranie mnie w podjęciu tej decyzji, i towarzyszeniu mi w niej przez długie tygodnie. Wasz doping i miłość to największa motywacja.

Następnie Vanessa Aleksander zwróciła się bezpośrednio do Michała Bartkiewicza, który partnerował jej przez całą edycję show:

dziękuję kieruję do… człowieka, który jest Światłem i Dobrem w czystej postaci. bez którego nie miałoby prawa się to wszystko udać. Michasiu, Ty wiesz ile dla mnie znaczysz, jak bardzo Ci jestem wdzięczna za Twoją opiekę, drogowskazy, śmiechy. nigdy nie będę w stanie zwerbalizować jak wiele dla mnie znaczył ten wspólny czas i jak bardzo odmieniłeś moje życie na lepsze, po prostu z całego serca - dziękuję i kocham Cię, Przyjacielu! - czytamy.

Kibicowaliście Vanessie i Michałowi i spodziewaliście się, że razem wygrają piętnastą edycję "Tańca z Gwiazdami"?

