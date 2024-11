Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zatańczyli paso doble, którym zachwycili jurorów i widzów w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Para już wtedy otrzymała maksymalną ilość punktów i zaprezentowali finałowy poziom. Dla nikogo nie było niespodzianką, że znaleźli się w finale 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" i po raz kolejny zaprezentowali mistrzowski poziom, tańcząc ogniste i pełne pasji paso doble. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz otrzymali owacje na stojąco. Ile punktów otrzymali tym razem?

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz od pierwszego odcinka byli jedną z par, która ma ogromne szanse na finał. Ciężką pracą udowodnili, że można być jeszcze lepszym i w każdym odcinku dawali z siebie wszystko. Iwona Pavlović nie ukrywała, że jest pod wrażeniem umiejętności tanecznych aktorki i nieustannie prawiła jej komplementy. Po tym Vanessa Alexander błyskawicznie została okrzyknięta faworytką surowej jurorki. A jak aktorka została oceniona w wielkim finale 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz po raz kolejny zatańczyli paso doble, za które w pierwszym odcinku dostali komplet punktów i tym razem nie mogło być inaczej. Para znów otrzymała '40' punktów.

Poruszana tańcem Vanessy Aleksander była też Ewa Kasprzyk:

Jako drugi taniec para zatańczyła quickstep. Poprzednio otrzymali 34 punkty, a teraz zebrali od jurorów cztery "10" i zachwycili. Komplementom nie było końca, a Rafał Maserak, który wybrał dla nich ten taniec był pod wrażeniem:

To coś niesamowitego, ta energia, która bije od Was. Dzisiaj to był po prostu majstersztyk

wyznał Rafał Maserak.