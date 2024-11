Już w sobotę przedostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" w tym sezonie". Na parkiecie show zobaczymy zaledwie cztery pary, z czego jedna pożegna się z tanecznym programem, a trzy pozostałe pojawią się w wielkim finale, aby zawalczyć o "Kryształową Kulę". W sobotę wystąpią: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Maciej Zakościelny i Sara Janicka.

To dlatego Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zatańczyli z Maciejem Musiałem

Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowiliśmy zapytać Vanessę Aleksandrę i Michała Bartkiewicza o to skąd wybór Macieja Musiała to tanecznego trio. Vanessa i Michał już na początku rozmowy z naszym reporterem wyjawiła, że Maciej Musiał chciał zatańczyć, co oczywiście było widać na parkiecie. Czy to był pierwszy strzał pary numer 8?

To był jeden z naszych pierwszych wyborów. O tym, że będziemy musieli zaangażować kolejną osobę, dowiedzieliśmy się dwa tygodnie przed, więc tam było kilka czynników do rozważenia. Musieliśmy znaleźć kilka opcji, gdyby któraś nie wyszła, ale Maciek był od początku na naszej liście - odpowiedziała Vanessa Aleksander.

Aktorka wyjawiła, że Maciej Musiał był dla niej ogromnym wsparciem, gdyż znają się oni 15 lat. Co jeszcze zdradziła nam Vanessa? Zobaczcie sami w naszym wideo!

