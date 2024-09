Prawdziwą sensacją 1. odcinka 15. odsłony "Tańca z Gwiazdami" była pierwsza "40"! Najwyższe noty za swoje pasodoble zdobyli Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Jurorzy nie mogli wyjść z podziwu dla talentu aktorki, którą tego wieczoru wspierała najbliższa rodzina, w tym ukochana babcia. W trakcie rozmowy z reporterem Party.pl padły wzruszające słowa.

Vanessa Aleksander to polska aktorka, którą widzowie mogą kojarzyć z ról w takich serialach jak "Wojenne dziewczyny", "Rojst" czy "The Office PL". Gwiazda mocno chroni swoje życie prywatne, dlatego nie wiemy, czy ma partnera. W 2021 roku media rozpisywały się na temat jej rzekomej relacji z Maciejem Musiałowskim - pojawili się bowiem razem na rozdaniu Orłów, trzymając się za rękę. Oboje jednak nie zdradzili, co ich łączy i tak jest do dziś.

Podczas 1. odcinka "Tańca z Gwiazdami" Vanessę wspierała rodzina. Gwiazda była niezwykle wzruszona obecnością babci:

Dzisiaj do Warszawy przyjechała moja rodzina ze Słowacji, dla mnie to największy prezent. Moja babcia to nie wiem kiedy ostatni raz była w Warszawie, moim największym marzeniem z początkiem tego roku było to, żeby moi dziadkowie przyjechali tutaj na premierę spektaklu, który robiłam. Różne sytuacje sprawiły, że to nie było możliwe...

mówi nam Vanessa Aleksander