Bestsellery Empiku to coroczny plebiscyt, który wyróżnia najpopularniejsze książki, albumy muzyczne, filmy oraz produkcje audio w Polsce. Nagrody przyznawane są na podstawie wyników sprzedaży w sieci Empik, co odzwierciedla rzeczywiste zainteresowania i wybory konsumentów. Dodatkowo, w ramach gali wręczane są nagrody Odkrycia Empiku, które honorują twórców wnoszących nową jakość do polskiej kultury. Zobaczcie, kto tym razem zaszczycił swoją obecnością na wielkiej gali!

Nominowani w tegorocznych Bestsellerach Empiku

Tegoroczna gala Bestsellerów Empiku 2024 została zorganizowana 18 lutego 2025 roku. Transmisja na żywo rozpoczęła się o godzinie 20:00 na antenie TVN, a od 19:30 dostępna jest relacja online na kanałach YouTube i Facebook Empiku.

Wśród nominowanych w kategorii Literatura piękna znaleźli się m.in.:

"Nie mówię żegnaj" autorstwa Han Kang

"Oczy Mony" Thomasa Schlessera

"Powiedzmy, że Piontek" Szczepana Twardocha

"Witajcie w księgarni Hyunam-Dong" Hwang Bo-Reum

"Zapomniane niedziele" Valérie Perrin

W kategorii Literatura popularna nominacje otrzymali:

"I wanna fall. Dark Side. Die, tom 2" Aleksandry Nil

"Przyjaciółka" B.A. Paris

"Rodzina Monet. Diament, tom 4, część 2" Weroniki Anny Marczak

"Venom II. W otchłani chaosu" Aleksandry Kondraciuk

"Wiedźmin. Rozdroże kruków" Andrzeja Sapkowskiego

W kategorii Muzyka pop i rock o statuetkę rywalizują:

"Hit Me Hard and Soft" Billie Eilish

"Kaprysy" sanah

"Luck and Strange" Davida Gilmoura

"Online" GenZie

"Ta druga" Kaśki Sochackiej

W kategorii Muzyka rap i hip-hop nominowani zostali:

"04:01" KęKę

"A nie mówiłem?" Kaza Bałagane

"Deathcore" Chivasa

"ERA47" Okiego

"Maze" Mortala

W ramach Odkryć Empiku w kategorii Literatura wyróżniono m.in.:

Martę Hermanowicz za książkę "Koniec"

Jula Łyskawę za "Prawdziwą historię Jeffreya Watersa i jego ojców"

Jadwigę Malinę za "Przysłonę"

Macieja Pisuka za "Staniemy się tacy jak on. Głosy z przeklętej ulicy"

Stanisława Syca za "Suplementy siostry Flory"

Pełna lista nominowanych oraz szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Empiku.

Gwiazdy na gali Bestsellery Empiku

Na tegorocznej gali Bestsellerów Empiku pojawiła się plejada gwiazd. Odważną kreacją zaskoczyła między innymi Roksana Węgiel - artystka naprawdę sporo odsłoniła. Doda również postawiła na odważny look, a z kolei Jolanta Kwaśniewska - jak zawsze - postawiła na pełną elegancję. Zobaczcie zdjęcia!

1 z 7 Fot. Pawel Wodzynski/East News Na tegorocznych Bestsellerach Empiku nie zabrakło między innymi Margaret. 2 z 7 Fot. Pawel Wodzynski/East News Doda na Bestsellerach Empiku tym razem postawiła na róż w swojej stylizacji, ale spójrzcie też na to odważne wycięcie! 3 z 7 AKPA Głośno jest również o stylizacji Roksany Węgiel. Artystka sporo odsłoniła 4 z 7 Na gali pojawiła się również Honorata Skarbek, która założyła obcisły, bordowy kombinezon. 5 z 7 Nie zabrakło także Gabi Drzewieckiej. 6 z 7 Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA Jolanta Kwaśniewska z kolei postawiła na bardzo elegancką, czarną stylizację. 7 z 7 Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA Z kolei Dorota Stalińska zdecydowała się na niezwykle barwną i ciekawą suknię. Jak oceniacie stylizacje gwiazd na tegorocznych Bestsellerach Empiku?

