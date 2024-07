Samuel Kowalski, uczestnik 5. edycji Top Model, nie ukrywa, że jest wierzący i że wiara jest dla niego bardzo ważna. Z tego powodu nie godzi się na niektóre rzeczy w pracy modela, np. nigdy nie wziął by udziału w pokazie zorganizowanym w kościele.

Samuel ma zasady i się ich trzyma. Choć - jak przyznaje, czasami czuje niechęć ze strony innych ludzi.

Nie żałuję niczego, co zrobiłem. Są dla mnie zasady, których nie złamię. Może to utrudnia pracę, ale z każdej sytuacji można znaleźć wyjście - mówi model.

Ma też grono fanów - zdobył ich właśnie dzięki wierze w Boga i trzymaniu się zasad - i jest dla nich wzorem.

Otrzymali świadectwo, dzięki któremu mogli swoją wiarę umocnić. Jest to coś budującego dla mnie. Cieszę się, że mogę być pewnego rodzaju przykładem i przekazać im pewne wzorce.

