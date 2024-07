Samuel Kowalski to jedna z najbarwniejszych postaci obecnej edycji programu "Top Model". Chłopak wyróżnia się z grupy uczestników nie tylko urodą, ale także silnym charakterem i dużą religijnością. Ostatnio nie chciał pozować w marynarce z tkaniny we wzór węża, uzasadniając swoją decyzję faktem, że wąż to symbol zła.

W rozmowie z Party.pl Samuel skrytykował pokaz mody Macieja Zienia, który w 2013 roku zorganizowany został w kościele katolickim:

Taki pokaz, który był urządzony w kościele nie powinien mieć miejsca. To miejsce powinno być przeznaczone do tego, żeby gromadzić się w celach oddania chwały Bogu.

Przystojny model, którego spotkaliśmy w butikach Domy Mody MODO zdradził także, od czego uzależnia swoją przeprowadzkę do Warszawy oraz wyznał, na co na pewno nigdy nie zgodzi się, pracując jako model. Posłuchajcie!

